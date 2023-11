Αθλητικά

Ελλάδα – Νέα Ζηλανδία: Φιλική νίκη με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πογέτ είχε την ευκαιρία να κάνει πολλές δοκιμές ενόψει του τελευταίου αγώνα της προκριματικής φάσης με τη Γαλλία.

-

Μια καλή «προπόνηση» κι ευκαιρία για δοκιμές απ’ την πλευρά του Γκουστάβο Πογιέτ ενόψει του τελευταίου αγώνα της προκριματικής φάσης με τη Γαλλία (21/11) και πολύ περισσότερο ενόψει play off, προσέφερε στην Εθνική Ομάδα το αποψινό φιλικό με τη Νέα Ζηλανδία στη Ριζούπολη, με τη «γαλανόλευκη» ομάδα να επικρατεί άνετα με 2-0.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο ντεμπούτο του με την φανέλα της Εθνικής Ανδρών ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής ανοίγοντας το σκορ με ένα υπέροχο γκολ στο 10’, ενώ το δεύτερο τέρμα της Ελλάδας σημείωσε ο Γιακουμάκης στο 29’, σκοράροντας για 4η φορά στην 20ή συμμετοχή του με τα εθνικά χρώματα.

Η Ελλάδα μπήκε με πολύ μεγάλη όρεξη στο παιχνίδι και μόλις στο 6ο λεπτό είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία της, όταν το φάουλ του Μπακασέτα, «σταμάτησε» στο αριστερό δοκάρι του Γουντ. Στο 10’ ο Κωνσταντέλιας, στο ντεμπούτο του με την Εθνική Ανδρών, βρήκε και το πρώτο του γκολ. Ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ πήρε την κόντρα απ’ τα αριστερά και με υπέροχη, φαλτσαριστή σέντρα-σουτ αιφνιδίασε απόλυτα τον Γουντ που δεν περίμενε την πορεία της μπάλας, η οποία κατέληξε στην αριστερή γωνία του για το 1-0 της Ελλάδας.

Στο 12’ ο Γκάρμπετ προσπάθησε να απαντήσει άμεσα, αλλά ο Βλαχοδήμος έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά στο χαμηλό σουτ που επιχείρησε ο μέσος της Νέας Ζηλανδίας και μπλόκαρε σταθερά.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση του ημιώρου η Ελλάδα έφτασε και σε δεύτερο γκολ με τον Γιώργο Γιακουμάκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τσιμίκα στο 29’ απ’ τα αριστερά, ο Κουρμπέλης πήρε την καρφωτή κεφαλιά, ο Μάικλ Γουντ απέκρουσε με το ένα χέρι, όμως ο φορ της Ατλάντα Γιουνάιτεντ που καιροφυλαχτούσε με κοντινή προβολή έκανε το 2-0.

Στο 32’ ο Κωνσταντέλιας έβγαλε μία υπέροχη ασίστ προς τον Γιακουμάκη, όμως το «σκαφτό» πλασέ του πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 36’ το δυνατό σουτ του Μπακασέτα πέρασε λίγο άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του αγώνα «έπεσε» λόγω και των πολλών αλλαγών που έγιναν, με την Ελλάδα να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και να διαχειρίζεται το προβάδισμά της. Στο 72’ το σουτ του Μάνταλου πέρασε άουτ, ενώ στο 76’ ο Τσιμίκας είχε άλλη μία καλή στιγμή, αλλά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα.

Διαιτητής: Λούκα Σίμπελι (Ελβετία)

Κίτρινες: Κουρμπέλης

ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογιέτ): Βλαχοδήμος, Μπάλντοκ, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης (70’ Μπουχαλάκης) Μάνταλος (90’ Τζαβέλλας), Μπακασέτας (70’ Γαλανόπουλος), Κωνσταντέλιας (58’ Φούντας), Μασούρας (58’ Πέλκας), Γιακουμάκης (57’ Παυλίδης).

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ (Ντάρεν Μπάζλεϊ): Μ. Γουντ, Μπάιντον (83’ Σούρμανς), Σμιθ, Κακάτσε, Σινγκ (62’ Τζαστ), Στάμενιτς, Πέιν, Γκάρμπετ (71’ Καμπνές), Μπελ (71’ Λούις), Κ. Γουντ (46’ Γουέιν), ΜακΚόουατ (83’ Μάτα)

Ειδήσεις σήμερα:

Κυπαρισσία: Άνδρας παρενόχλησε αγοράκι και οδηγήθηκε στη φυλακή

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε για το μαχαίρωμα στην “ερωμένη” του άνδρα της

Θεσσαλονίκη: Μαθητής έριξε αναμμένο πυρσό μέσα στην αίθουσα