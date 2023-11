Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 18 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα 18 Νοεμβρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Πλάτωνος του Μεγαλομάρτυρος.

Αυτό σημαίνει ότι, γιορτάζουν όσοι λέγονται Πλάτωνας και Πλατωνία.

Η Ανατολή του ήλιου είναι στις 07:08. Η δύση στις 17:11. Η Σελήνη 5,2 ημερών.

Ο βίος του Αγίου Πλάτωνα

Ο άγιος Πλάτωνας καταγόταν από την Άγκυρα της Γαλατίας της Μικράς Ασίας και ήταν αδελφός του μάρτυρα Αντίοχου. Σε νεαρή ηλικία τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες, διότι διακήρυττε την πίστη του στον Ιησού Χριστό και τον οδήγησαν μπροστά στον ηγεμόνα Αγριππίνο. Ο Αγριππίνος βλέποντας την ωραιότητα του νέου και γνωρίζοντας ότι είχε μεγάλη περιουσία, προσπάθησε να τον ελκύσει με κολακείες. Όμως ο άγιος Πλάτων αρνήθηκε και συνέχισε να διακηρύττει την πίστη του στον Έναν και μοναδικό Θεό. Αφού ο ηγεμόνας είδε ότι δεν κατάφερε να τον αλλαξοπιστήσει δελεάζοντάς τον, τον απείλησε με μαρτύρια. Παρ` όλα ταύτα ο άγιος Πλάτων παρέμεινε σταθερός στην πίστη του. Έτσι ο Αγριππίνας διέταξε να τον μαστιγώσουν ανελέητα και ύστερα να τον βασανίσουν με πυρωμένες ράβδους. Ο άγιος διατήρησε όλη του την πίστη και δεν έπαψε να ομολογεί τον Ιησού Χριστό, γι` αυτό διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός του. Έτσι λοιπόν ο άγιος μεγαλομάρτυρας Πλάτωνας παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και τιμήθηκε με το αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

