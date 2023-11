Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια: Σοβαρεύτηκε… και νίκησε

Οι «πράσινοι» έπαιζαν με τη φωτιά μέχρις και τις αρχές του τέταρτου δεκαλέπτου, αλλά στη συνέχεια πάτησε… γκάζι και σημείωσε την τρίτη του διαδοχική νίκη.

Ο Παναθηναϊκός... πέταξε από πάνω του την αμφισβήτηση που δέχθηκε για 31 λεπτά και με ένα εξωπραγματικό τελευταίο εννιάλεπτο πήρε στο ΟΑΚΑ την τρίτη διαδοχική νίκη του στη Euroleague, δίνοντας θετικό πρόσημο στο ρεκόρ του. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 90-76 της Βίρτους Μπολόνια, για την 9η αγωνιστική, «προσγειώνοντας» απότομα τους Ιταλούς (ρεκόρ 6-3), οι οποίοι προέρχονταν από τον θρίαμβο στον ιταλικό «εμφύλιο» με την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο φωτεινός πίνακας του ΟΑΚΑ έγραψε στο 31΄ το 62-67 υπέρ της Βίρτους, όταν ο Παναθηναϊκός γύρισε τον... διακόπτη και βγάζοντας ενέργεια σε άμυνα και επίθεση έτρεξε ένα καθοριστικό επιμέρους σκορ 20-3 μέχρι το 38΄, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά μία διψήφια διαφορά (82-70), η οποία δεν αμφισβητήθηκε μέχρι το φινάλε από τους Ιταλούς, που είχαν μείνει αποσβολωμένοι από το ξέσπασμα των «πράσινων».

Ο Ντίνος Μήτογλου αποτέλεσε και πάλι τον εμπνευστή της αντεπίθεσης, τελειώνοντας τον αγώνα με 24 πόντους (6/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3/3 βολές), 10 ριμπάουντ και μόλις 1 λάθος σε 35 λεπτά συμμετοχής, παρασύροντας ταυτόχρονα τους Κώστα Σλούκα (11π., 4ασ.), Τζέριαν Γκραντ (7π., 7ασ.) και Ματίας Λεσόρ (10π., 9ρ.).

Πρώτη θετική εμφάνιση από τον Κέντρικ Ναν (11π., 2κλ.), ενώ το «τριφύλλι» είχε ακόμη δύο παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων (Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι 10π., Λούκα Βιλντόσα 11π.).

Από τη Βίρτους ξεχώρισε ο Μάρκο Μπελινέλι με 20 πόντους, ενώ νταμπλ νταμπλ σημείωσε ο Τόκο Σενγκέλια με 17 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 45-42, 62-63, 90-76

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπολτάουζερ - Ντιφάλα -Κορτές.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Βιλντόσα 11 (2), Μπαλτσερόφσκι 10, Σλούκας 11, Γκραντ 7 (1), Ναν 11, Λεσόρ 10, Αντετοκούνμπο, Γκριγκόνις 6 (1), Μήτογλου 24 (3), Μαντζούκας.

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Λούκα Μπάνκι): Κορντινιέ 2, Λούντμπεργκ 5 (1), Μπελινέκι 20 (5), Παγιόλα 7 (1), Σμιθ 6 (1), Ντόμπριτς, Κέικοκ 2, Σενγκέλια 17, Χάκετ 7, Ντάνστον 6, Αμπάς 4.

