Γάζα – ΓΧΣ: Το Αλ Σίφα είναι χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό, οι εγχειρήσεις γίνονται χωρίς αναισθησία

Η επικεφαλής του ελληνικού τμήματος των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα», μίλησε στον ΑΝΤ1 για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο της Αλ Σίφα.

Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε η διευθύντρια του ελληνικού τμήματος των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα», Χριστίνα Ψαρρά, για την κατάσταση στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, όπου επιχειρεί η αποστολή της διεθνούς οργάνωσης.

«Ξέρουμε ότι χτυπήθηκε και νοσοκομείο στη Δυτική Όχθη, όχι μόνο στη Γάζα. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε πλήγμα και στο Αλ Σίφα, όπου είναι και το δικό μας προσωπικό», είπε για την κατάσταση που περιγράφεται από τις μαρτυρίες των συναδέλφων της στο πεδίο.

Για την υγειονομική κατάσταση μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, επανέλαβε ότι, γίνονται επεμβάσεις χωρίς αναισθησία, ενώ τόνισε πως, «το νοσοκομείο είναι χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό».

Όσο για το πόσα μέλη των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» είναι εκεί, απάντησε πως, «περίπου 300 Παλαιστίνιοι γιατροί είναι εκεί και αρχές του μήνα στείλαμε ομάδα προσωπικού διεθνούς, που ακόμα δεν έχει καταφέρει να φτάσει».

Απάντησε πως είναι «δύσκολη και περιστασιακή» η επικοινωνία μαζί τους, ενώ κάθε ώρα μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα.

Ερωτηθείσα για το αν υπάρχουν μέλη της Χαμάς μέσα στο Αλ Σίφα, απάντησε πως ενώ δεν είναι ο ρόλος τους σχετικά, «το προσωπικό δεν μας έχει δώσει τέτοιες μαρτυρίες, για Χαμάς, αλλά μόνο για εχθροπαξίες μέσα στο νοσοκομείο».

Απάντησε τέλος σε σχετικό ερώτημα για τυχόν πανδημίες, λόγω έλλειψης νερού και αποχετευτικού συστήματος, πως, είναι τεράστιο πρόβλημα που αφορά όλο τον πληθυσμό στη Γάζα και κυρίως όσους μένουν σε καμπς, αφού δεν υπάρχουν ούτε τα απαραίτητα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ξεσπάσματος πανδημιών.

