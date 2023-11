Life

Καιρός: Χιόνια σε Νυμφαίο και Πισοδέρι (εικόνες)

Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έφεραν τα πρώτα χιόνια για φέτος στη Φλώρινα. Εντυπωσιακές εικόνες από το Νυμφαίο και το Ποσιδέρι.

«Ποδαρικό» έκανε ο χειμώνας αυτό το Σαββατοκύριακο με πολύ κρύο και παγερούς βοριάδες.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα βόρεια - βορειοδυτικά συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο πρόκειται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού, με κύρια χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις ανέμους σε όλη σχεδόν τη χώρα και τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην βορειοανατολική ηπειρωτική και την ανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Μάλιστα, τα πρώτα χιόνια για τον φετινό χειμώνα έπεσαν το βράδυ της Παρασκευής στο Νυμφαίο.

Το χιόνι στρώθηκε στις οροφές των σπιτιών, στους δρόμους και στις πλατείες, δημιουργώντας ένα πανέμορφο τοπίο.

Στα λευκά έχουν ντυθεί από τα ξημερώματα Νυμφαίο και Πισοδέρι Φλώρινας αλλά και άλλα ορεινά σημεία της Δυτικής Μακεδονίας.

Φωτογραφίες: e-ptolemeos.gr

