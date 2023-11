Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: “Golden Boy” 2023 ο Τζουντ Μπέλιγχαμ

Ο ασταμάτητος Τζουντ Μπέλιγχαμ κατέκτησε πανηγυρικά το βραβείο "Golden Boy". Ποια αθλήτρια κέρδισε το "Golden Girl"...

Ο Άγγλος διεθνής μέσος Τζούντ Μπέλιγχαμ τιμήθηκε με το βραβείο «Golden Boy» 2023 μετά από ένα εκπληκτικό ξεκίνημα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 20χρονος κέρδισε τον εξτρέμ της Μπάγερν Μονάχου Τζαμάλ Μουσιάλα και τον Τσάβι Σίμονς της Λειψίας για να πάρει το βραβείο που αναγνωρίζει τους κορυφαίους παίκτες κάτω των 21 ετών.

Ο Μπέλιγχαμ είναι ο πρώτος σκόρερ της LaLiga με 10 γκολ σε 11 αγώνες και έχει πετύχει άλλα τρία σε ισάριθμες εμφανίσεις στο Champions League, αφού «μετακόμισε» στην ισπανική πρωτεύουσα από την Μπορούσια Ντόρτμουντ τον Ιούνιο έναντι 103 εκατομμυρίων ευρώ.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ήταν μέρος του ταξιδιού μου μέχρι τώρα στο Μπέρμιγχαμ, στο Ντόρτμουντ και τώρα στη Μαδρίτη. Δεν θα ήταν δυνατό χωρίς αυτούς», δήλωσε ο Μπέλιγχαμ.

«Τελευταίο και σημαντικότερο, η οικογένειά μου, που μου δίνει καθημερινά την υποστήριξη, το κίνητρο και την αγάπη να συνεχίσω να προσπαθώ. Τώρα έχω αυτό το διάσημο βραβείο και θέλω να συνεχίσω. Θέλω να συνεχίσω να πιέζω τα όρια των δυνατοτήτων μου και ελπίζω να έρθουν πολλά άλλα τρόπαια.»

Η Κολομβιανή επιθετικός της Μαδρίτης, Λίντα Καισέδο, 18 ετών, κέρδισε το βραβείο «Golden Girl».

Το βραβείο «Golden Boy»- το οποίο καθιερώθηκε από την ιταλική αθλητική εφημερίδα «Tuttosport»έχουν κερδίσει στο παρελθόν παίκτες όπως οι, Γουέιν Ρούνεϊ, Λιονέλ Μέσι, Ραχίμ Στέρλινγκ, Κιλιάν Μπαπέ, Έρλινγκ Χάαλαντ και το δίδυμο της Μπαρτσελόνα, Πέδρι και Γκάβι .

