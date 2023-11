Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές για 20 - 24 Νοεμβρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το "ημερολόγιο" των πληρωμών από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για τις επόμενες ημέρες.

-

Κατά την περίοδο 20 έως 24 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 78.005.851 ευρώ σε 92.289 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα:

1.Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 20 έως 24 Νοεμβρίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

Από τις 20 έως 24 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 23,8 εκατ. ευρώ σε 1.060 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

Στις 21 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.005.851 ευρώ σε 29.229 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

20 εκατ. ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

23 εκατ. ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

500.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους στο πληρωμών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κως: Κατηγορείται για ασέλγεια στο ανήλικο παιδί της φίλης του

Ερντογάν: Σάλος με τη δήλωσή του για το Ολοκαύτωμα

Κακοκαιρία στη Θεσσαλονίκη: Έπεσαν δέντρα από τους ανέμους (εικόνες)