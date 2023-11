Κόσμος

Πέθανε ο Νταϊσάκου Ικέντα

Έφυγε από τη ζωή ο Νταϊσάκου Ικέντα, ο επί μακρόν επικεφαλής της βουδιστικής οργάνωσης Soka Gakkai .

Ο Νταϊσάκου Ικέντα, πρώην επικεφαλής της βουδιστικής οργάνωσης Σόκα Γκάκκαϊ (Soka Gakkai), απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωση.

"Πέθανε από γηρατειά τη νύχτα της 15ης Νοεμβρίου στο σπίτι του στο Σιντζούκου", συνοικία του Τόκιο, αναφέρει η Σόκα Γκάκκαϊ σε ανακοίνωσή της.

Ο Νταϊσάκου Ικέντα ήταν επί μακρόν ο πνευματικός ηγέτης της βουδιστικής αυτής οργάνωσης που είναι γνωστή στο εξωτερικό για τη σχέση της με διασημότητες, μεταξύ των οποίων ο σταρ του Χόλιγουντ Ορλάντο Μπλουμ, και στην Ιαπωνία για την επιρροή της στην πολιτική.

Η οργάνωση αυτή, η οποία ιδρύθηκε το 1930, έχει, σύμφωνα με την ίδια, 12 εκατομμύρια μέλη σε 192 χώρες και εδάφη παγκοσμίως.

Ο Νταϊσάκου Ικέντα συνέβαλε στο να μεγαλώσει η επιρροή της Σόκα Γκάκκαϊ στην Ιαπωνία και στον κόσμο και είχε ταξιδέψει σε πάνω από 50 χώρες για να έχει συνομιλίες με ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Τσου εν Λάι και ο πρώην σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.

Ήταν επίσης συνιδρυτής του Κομέιτο (1964), ενός κεντρώου πολιτικού κόμματος, που είναι μέλος του συνασπισμού του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος που βρίσκεται στην εξουσία στην Ιαπωνία.

Ο Ικέντα "διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ειρήνης, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης στην Ιαπωνία και το εξωτερικό", έγραψε ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, σημειώνοντας επίσης ότι θα αφήσει "ανεξίτηλο ίχνος στην ιστορία".

