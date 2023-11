Life

Κακοκαιρία - Αίγινα: Πλοίο δίνει μάχη με τα μανιασμένα κύματα για να δέσει στο λιμάνι (βίντεο)

Η μάχη του καπετάνιου με τα μανιασμένα κύματα στο λιμάνι της Αίγινας. Το βίντεο κόβει την ανάσα…

Εικόνες που κόβουν την ανάσα από την αγωνιώδη προσπάθεια του πλοίου "Αχαιός" να δέσει στο λιμάνι της Αίγινας, το οποίο βάλλεται από θυελλώδεις ανέμους.

Η κακοκαιρία εξπρές πλήττει και την Αττική, καθώς και τα νησιά του Αργοσαρωνικού από νωρίς το πρωί.

Οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν κάνει αισθητή την παρουσία της στη θάλασσα του Αργοσαρωνικού κόλπου οι εικόνες που έρχονται από το λιμάνι της Αίγινας, πραγματικά συγκλονίζουν.

Για πάνω από μια ώρα, το φέρρυ μποτ της γραμμής, προσπαθεί αγωνιωδώς να δέσει στο Λιμάνι της Αίγινας, το οποίο είναι εκτεθειμένο στην κακοκαιρία.

Πηγή: piraeuspress

