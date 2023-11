Κοινωνία

Νέο Ηράκλειο: Συνελήφθησαν δύο νεαροί με αεροβόλα όπλα

Τι άλλο βρέθηκε στην κατοχή των δύο 19χρονων.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή του Ηρακλείου Αττικής δύο 19χρονοι για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ κατά τη διάρκεια περιπολίας εντόπισαν όχημα, με 2 επιβαίνοντες και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στο πλαίσιο της έρευνας, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, σε ντουλαπάκι και σε τσαντάκι ώμου που έφερε μαζί του ο ένας εξ αυτών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 αεροβόλα πιστόλια και 2 γεμιστήρες, που περιείχαν μεταλλικά σφαιρίδια.

Στη συνέχεια, τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ηρακλείου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

