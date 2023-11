Κοινωνία

Μετρό “Άγιος Αντώνιος”: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Νεκρός είναι ο άνδρας που έπεσε νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου στις γραμμές του μετρό, στον σταθμό «Άγιος Αντώνιος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Έπεσε στις γραμμές του μετρό γύρω στις 3 το μεσημέρι σημαίνοντας συναγερμό. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 2.

