Τέμπη: Στις ΗΠΑ με ειδική πτήση ο 21χρονος Γεράσιμος

Ο 21χρονος Γεράσιμος είναι ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού.

Του Βαγγέλη Κοκκολάκου

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ταξίδεψε με ειδική πτήση ο Γεράσιμος, ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας του δυστυχήματος των Τεμπών, για να νοσηλευτεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης.

Με ειδική πτήση μέσω της 110 Π.Μ. Λάρισας και συνοδευόμενος από ομάδα επιστημονικού προσωπικού, ο 21χρονος Γεράσιμος πέταξε σήμερα το πρωί για τις ΗΠΑ.

Η προετοιμασία του για το ταξίδι της ζωής στην Αμερική, έγινε με επιτυχία στο Νοσοκομείο της Λάρισας από ιατρικό αλλά νοσηλευτικό προσωπικό από το εξειδικευμένο κέντρο.

Μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του δίνει γενναία μάχη για εννέα μήνες τώρα, νοσηλευόμενος στο Νοσοκομείο Λάρισας, ενώ νοσηλεύτηκε και στη Γερμανία.

Στο πλευρό του, η οικογένειά του, στήριγμα όλο αυτό τον καιρό, που δεν έχει φύγει λεπτό από το πλευρό του. Ευχή όλων να επιστρέψει γερός και δυνατός στην πατρίδα του.





