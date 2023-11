Χαμάς: Ανακοίνωσε νέο απολογισμό 12300 νεκρών

Κόσμος

Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν 5.000 παιδιά και 3.300 γυναίκες, σύμφωνα με την κυβέρνηση της ισλαμικής οργάνωσης που διοικεί τον παλαιστινιακό θύλακα

Η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε ότι 12.300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κατά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά της Λωρίδας της Γάζας από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν 5.000 παιδιά και 3.300 γυναίκες, σύμφωνα με την κυβέρνηση της ισλαμικής οργάνωσης που διοικεί τον παλαιστινιακό θύλακα, ενώ στους 30.000 ανέρχονται οι τραυματίες.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς διαβεβαιώνει από την πλευρά του ότι δεκάδες πτώματα κείτονται στους δρόμους του βόρειου τομέα της Λωρίδας της Γάζας και ότι είναι αδύνατον να καταγραφούν, διότι ο ισραηλινός στρατός βάλλει κατά των ασθενοφόρων και του νοσηλευτικού προσωπικού που προσπαθεί να πλησιάσει.

Χαμάς: «Το Ισραήλ δεν ξεχωρίζει ανάμεσα σε βόρεια και νότια Γάζα»

Ο ηγέτης της Χαμάς στον Λίβανο, Οσάμα Χαμντάν δηλώνει ότι η σημερινή επίθεση στο σχολείο al-Fakhoora αποδεικνύει ότι κανένα μέρος της Γάζας δεν είναι ασφαλές.

Το Ισραήλ έχει ισχυριστεί ότι οι νότιες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας είναι ασφαλείς από τους βομβαρδισμούς, σημειώνει ο Χαμντάν, αλλά είναι σαφές ότι ο στρατός του δεν κάνει διάκριση μεταξύ των όποιων τμημάτων του πολιορκημένου παράκτιου θύλακα.

«Σήμερα, άλλη μια σφαγή, αυτή τη φορά στο σχολείο al-Fakhoora της UNRWA, το οποίο βομβαρδίστηκε από ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη. Για άλλη μια φορά, το σχολείο βρίσκεται επίσης μέσα στην περιοχή της Χαν Γιουνίς, μια περιοχή που οι [ισραηλινές] δυνάμεις κατοχής ισχυρίζονται ότι είναι ασφαλής. Συνεχίζουν να διαδίδουν ψευδείς αναφορές με την ελπίδα να εκκενώσουν ολόκληρο το βόρειο τμήμα της Γάζας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Χαμντάν.

