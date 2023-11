Αθλητικά

Basket League: Νίκη... μετά κόπων του Περιστερίου έναντι απέναντι στο Λαύριο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι μαχητές της Δύσης είχαν μια επικράτηση επί της ομάδα του Λαυρίου που κάθε άλλο, παρά άνετη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί.

-

Το Περιστέρι πήρε μία δύσκολη νίκη, με 89-87, επί του Λαυρίου, στο κλειστό της οδού «Τζον Κένενεντι», στον αγώνα με τον οποίο «άνοιξε η αυλαία» της 7ης αγωνιστικής της Basket League. Αν και βρέθηκαν να προηγούνται με +12, οι «κυανοκίτρινοι» είδαν το Λαύριο να κάνει επιμέρους σκορ 13-22 στην 3η περίοδο και να προηγείται με 63-67. Όμως, στην 4η περίοδο, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επέδειξε πολυφωνία στην επίθεση (λύσεις έδωσαν οι Ουίλιαμς, Κασελάκης, Ράγκλαντ, Ντάνγκουμπιτς και Πουλιανίτης) και το +5 (88-83) στα 18΄΄ πριν τη λήξη αποδείχτηκε σωτήριο για τους «κυανοκίτρινους». Οι Καστανέδα και Μουρ απάντησαν για το Λαύριο, αλλά δεν υπήρχε πλέον χρόνος.

Το Περιστέρι μάζεψε 41 ριμπάουντ έναντι 27 του Λαυρίου

Πρώτος σκόρερ του Περιστερίου που έφτασε τους 11 βαθμούς με 4 νίκες - 3 ήττες αναδείχτηκε ο Νίκος Χουγκάζ με 16 πόντους. Ο Κένι Ουίλιαμς πρόσθεσε 14, ενώ 14 πόντους και 7 ασίστ είχε συγκομιδή ο Τζο Ράγκλαντ. Double double σημείωσε ο Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς με 10 πόντους και 11 ριμπάουντ. Ο Νέιτ Ρενφρό μάζεψε 7 ριμπάουντ για τους γηπεδούχους.

Στον αντίποδα, το Λαύριο που πλέον μετρά 10 βαθμούς με 3 νίκες - 4 ήττες πήρε 20 πόντους από τον Ξαβιέ Καστανέδα (και 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ). Ο Θόρντον σημείωσε 19 πόντους με 3/5 τρίποντα, ενώ 11 πόντους με 3/7 τρίποντα είχε ο Κώστας Παπαδάκης. Ο Μουρ σημείωσε 12 πόντους και μάζεψε 6 ριμπάουντ για την ομάδα του Κώστα Μέξα.

Τα δεκάλεπτα: 32-23, 50-45, 63-67, 89-87

Tο Περιστέρι προηγήθηκε με +6 (15-9) με τρίποντο του Ράγκλαντ. Ο Χουγκάζ πήρε τη σκυτάλη και με 9 δικούς του διαδοχικούς πόντους διαμόρφωσε το 24-16, για να ξεφύγουν οι «κυανοκίτρινοι» και με +9 (30-21). Οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν κυρίως έξω από τα 6.75 να μείνουν μέσα στο παιχνίδι, με εύστοχους τους Παπαδάκη, Μουρ και Θόρντον. Μετά το 32-23 της 1ης περιόδου, παρά την προσπάθεια από πλευράς Λαυρίου να διατηρηθεί σε απόσταση αναπνοής, αυτό δεν ήταν εφικτό. Το +12 (42-30) δεν άργησε για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη που είχε σαφώς καλύτερο ποσοστό ευστοχίας στα σουτ δύο πόντων έναντι του αντιπάλου της. Συγκεκριμένα, το Περιστέρι είχε 15/22 δίποντα έναντι 9/22 του Λαυρίου στο ημίχρονο. Οι «κυανοκίτρινοι» ήταν ανώτεροι και στα ριμπάουντ με 20 έναντι 12 των φιλοξενούμενων στο α΄ μέρος. Η διαφορά θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη από τους πέντε πόντους (50-45 υπέρ του Περιστερίου στο ημίχρονο), αν δεν μετρούσαν 8/15 τρίποντα οι παίκτες του Κώστα Μέξα (5/12 αυτοί του Σπανούλη). Εκτός από τους 13 πόντους του Χουγκάζ, ο Ράγκλαντ μετρούσε 11 πόντους και 6 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν και η προσφορά του Τόμπσον με 8 πόντους και 4 ριμπάουντ για τους γηπεδούχους. Στον αντίποδα, πρώτος σκόρερ με 11 πόντους από πλευράς Λαυρίου ήταν ο Κώστας Παπαδάκλης, ενώ 9 πόντους πρόλαβε να σημειώσει ο Ξαβιέ Καστανέδα.

Διαφορετικά πρόσωπα επέδειξαν οι δύο ομάδες στην 3η περίοδο. Οι Μουρ, Γκρόμοβς και Καστανέδα ήταν "on fire" επιθετικά και σε συνδυασμό με την πίεση στην άμυνα, το Λαύριο προσπέρασε με 54-56 στο 25ο λεπτό. Κι ενώ ο Κασελάκης σημείωσε τους επόμενους επτά πόντους του Περιστερίου, οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να «βομβαρδίζουν» το αντίπαλο καλάθι, για το 63-67, στο 30ό λεπτό. Το επιμέρους σκορ στο 3ο δεκάλεπτο ήταν 13-22 υπέρ των παικτών του Κώστα Μέξα.

Με επιμέρους σκορ 8-2 και δύο τρίποντα από Ουίλιαμς και Ντάνγκουμπιτς, το Περιστέρι ανέκτησε μικρό προβάδισμα, 71-69, 7:48΄΄ πριν τη λήξη. Ακολούθησε «μάχη» με τον Ουίλιαμς να σημειώνει πέντε διαδοχικούς πόντους και τους Θόρντον, Ντε Τζούλιους και Γκρόμοβς να διατηρούν σε απόσταση αναπνοής το Λαύριο, 76-74. Με τον Κασελάκη ν' αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, το Περιστέρι «οικοδόμησε» προβάδισμα με διαφορά επτά πόντων (81-74), με εναπομείναντα χρόνο 4:40΄΄. Το -3 για το Λαύριο ήρθε από τους Ντε Τζούλιος και Θόρντον (81-78). Ο Ράγκλαντ απάντησε με τρίποντο (84-78), αλλά το ίδιο έπραξε και ο Θόρντον (84-81), με 3:22΄΄ ν' απομένουν για το τέλος. Όμως, οι Ντάνγκουμπιτς και Πουλιανίτης διαμόρφωσαν το 88-83, στα 18΄΄ και όλα έδειχναν πως πλέον η πλάστιγγα είχε γύρει υπέρ των «κυανοκίτρινων». Στα 11΄΄ ο Καστανέδα ήταν εύστοχος σε λέι απ (88-85), αλλά ο Παπαδάκης έστειλε στον Χουγκάζ στη γραμμή των βολών (89-85), με 1/2, στα 9΄΄. Μετά το άστοχο σουτ του Ντε Τζούλιους, το Λαύριο πήρε το επιθετικό ριμπάουντ, με τον Μουρ να μειώνει σε 89-87, ένα δευτερόλεπτο πριν το τέλος... με το Περιστέρι να... χαμογελά τελευταίο.

Διαιτητές: Καρπάνος, Σταματόπουλος, Μαρτινάκος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Ράγκλαντ 14 (2), Πουλιανίτης 5 (1), Ουίλιαμς 14 (2), Τόμπσον 8, Χουγκάζ 16 (2), Μήτρου-Λονγκ 2, Ντάνγκουμπιτς 10 (1), Ξανθόπουλος, Χαντς 5 (1), Κασελάκης 9 (1), Ρένφρο 4, Ζούγρης 2

ΛΑΥΡΙΟ (Κώστας Μέξας): Μουρ 12 (2), Καστανέδα 20 (2), Χέλεμς 6, Σπρίντζιος, Παπαδάκης 11 (3), Ντε Τζούλιους 9 (1), Γκρομοβς 10, Θόρντον 19 (3), Οικονομόπουλος

Ειδήσεις σήμερα:

Βύρωνας: Δοκιμές αυτοσχέδιων ναρκωτικών έκανε η 16χρονη που είναι στη ΜΕΘ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έχει “σμπαράλια” πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένο (εικόνες)

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Νεκροί, αγνοούμενοι και ζημιές (βίντεο)