Ισραήλ - Νετανιάχου: Δεν υπάρχει συμφωνία για απελευθέρωση ομήρων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι υπάρχει μεγάλη διεθνής πίεση κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ του Σαββάτου ότι «μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων», προσθέτοντας ότι «όταν έχουμε κάτι να πούμε, θα σας ενημερώσουμε».

Ο Νετανιάχου διευκρίνισε ότι ο πρώτος στόχος του πολέμου είναι να παραλύσει τη Χαμάς, ο δεύτερος είναι να επιστρέψουν οι όμηροι και ο τρίτος είναι να εξαλειφθεί η απειλή από τη Γάζα.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ισραήλ «εξόντωσε χιλιάδες τρομοκράτες», συμπεριλαμβανομένων ανώτερων διοικητών, και κατέστρεψε θέσεις διοίκησης και σήραγγες.

«Προχωράμε μπροστά με πλήρη ισχύ», τόνισε.

Ενώ το Ισραήλ έχει την υποστήριξη των ΗΠΑ και άλλων για τον συνεχιζόμενο πόλεμο, «υπάρχει αυξανόμενη πίεση εναντίον μας, στις ΗΠΑ και αλλού», υπογράμμισε.

Σε σχόλια που φαίνεται να απαντούσαν στην οργή μέρους του κυβερνητικού συνασπισμού του και μερίδας του εκλογικού σώματος επειδή το Ισραήλ επιτρέπει την εισαγωγή καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας, παρά το γεγονός ότι είχε ορκιστεί να μην το κάνει, ο Νετανιάχου απαρίθμησε όλους τους τρόπους με τους οποίους η ισραηλινή πλευρά αγνόησε τα αιτήματα πολλών, συμπεριλαμβανομένης της πίεσης να μην ξεκινήσει την χερσαία εισβολή, να μην μπει στην πόλη της Γάζας και στη συνέχεια να μην μπει στο νοσοκομείο Σίφα.

