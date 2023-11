Αθλητικά

Αιγάλεω - Ολυμπιακός Β': Νικητής αναδείχτηκε... το γήπεδο! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο ομάδες μέσα σε έναν απολύτως ακατάλληλο αγωνιστικό χώρο δεν κατόρθωσαν να ικανοποιήσουν, τους στόχους και τις ικανότητές τους.

-

Αιγάλεω και Ολυμπιακός Β’ ήρθαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στο… χωράφι του “Σταύρος Μαυροθαλασσίτης”, αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 8ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου της Super League 2.

Το Αιγάλεω φιλοξένησε τον Ολυμπιακό Β’, για την 8η αγωνιστική του Β’ Ομίλου της Super League 2, με την κατάσταση του αγωνιστικό χώρο στο “Σταύρος Μαυροθαλασσίτης” να είναι σε… τραγική κατάσταση, με το χορτάρι να λείπει από αρκετά σημεία του γηπέδου και το χώμα να “παίζει” πρωταγωνιστικό ρόλο. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε ισόπαλο με σκορ 0-0, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων βγήκαν ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση υγιείς.

Η κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου δεν βοηθούσε τις ομάδες να “παίξουν” ποδόσφαιρο. Η πρώτη καλή στιγμή στο ματς ήρθε στο 25?, με τον Κολλά να βρίσκει με τακουνάκι τον Ραμίρεζ μέσα στην περιοχή, αλλά το πλασέ του Αργεντινού μέσου πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Παπαδούδη. Το Αιγάλεω πατούσε καλύτερα στο γήπεδο, αλλά δεν μπόρεσε να μετουσιώσει την υπεροχή του, ο Ολυμπιακός Β’… ψαχνόταν και έτσι και το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε ισόπαλο χωρίς τέρματα.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε την ίδια εικόνα με το πρώτο, με τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων να μην μπορούν να βγάλουν φάσεις και συνεργασίες, αφού το… εμπόδιο του αγωνιστικού χώρου ήταν ανυπέρβλητο. Στο 72? ο Μπλάκσον έβγαλε σέντρα από τα αριστερά, ο Ραμίρεζ έπιασε το γυριστό αλλά ο Παπαδούδης μπλόκαρε εύκολα. Ο Ολυμπιακός Β’ απάντησε στο 82?, με το Σουτ του Σαπουντζή στην κίνηση να περνάει λίγο πάνω από την εστία του Κατσιμήτρου. Ένα σουτ του Σταμένκοβιτς από τα όρια της μεγάλης περιοχής δεν βρήκε στόχο στο 89?. Τίποτα δεν άλλαξε στο ματς και το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με τις δύο ομάδες να παίρνουν από έναν βαθμό.

ΓΚΟΛ: – / –

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 67? Κωνσταντακόπουλος, 70? Ραμίρεζ, 84? Μπλάκσον / 73? Μπα, 84? Μπαγκαλιάνης, 90’+3? Ανδρούτσος

Αιγάλεω: Κατσιμήτρος, Πέτκοβιτς (60? Τάμπας), Μπλάκσον, Ζιούλης, Ευαγγέλου, Καμαρά, Κωνσταντακόπουλος (77? Μπάμπης), Ραμίρεζ (86? Παυλάκης), Νταβιώτης, Βάρκας, Κολλάς (77? Σταμένκοβιτς).

Ολυμπιακός Β’: Παπαδούδης, Μπα, Ανδρούτσος, Μπαγκαλιάνης, Βλαχομήτρος, Σγουρός, Τσέλιος (69? Μαρίνος), Κουτσίδης, Κατσουλίδης, Καράκουτης, Πινακάς (80? Σαπουντζής).

Πηγή: Ertsports.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Με την Ελλάδα μπορούμε να επιλύσουμε τις διαφορές μας σε ορισμένα ζητήματα

Βύρωνας: Παραμένει διασωληνωμένη η 16χρονη μετά από χρήση κοκτέιλ ναρκωτικών

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έχει “σμπαράλια” πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένο (εικόνες)