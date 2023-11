Κόσμος

Ισπανία: Διαδηλώσεις ενάντια στην αμνηστία των Καταλανών αυτονομιστών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τεράστιο κύμα αντιδράσεων στην ιβηρική χώρα λόγω της απόφασης του νέου προέδρου να προωθήσει την αμνηστία των αυτονομιστών του 2017.

-

«Για το κράτος δικαίου, SOS ΕΕ»: 170.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στο κέντρο της Μαδρίτης για να καταγγείλουν το σχεδιαζόμενο νόμο για την αμνήστευση των καταλανών αυτονομιστών που διώκονται για την απόπειρα απόσχισης της Καταλονίας το 2017, νόμο που επέτρεψε στον ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος Πέδρο Σάντσεθ να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης στην ισπανική βουλή.

Οι διαδηλωτές κάθε ηλικίας κρατώντας ισπανικές ή ευρωπαϊκές σημαίες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Θιμπέλες στο κέντρο της Μαδρίτης φωνάζοντας «Σάντσεθ προδότη», «Ο Σάντσεθ στη φυλακή!», «Ο Σάντσεθ δεν είναι πρόεδρος (της κυβέρνησης), είναι εγκληματίας» ή «Η Καταλονία είναι Ισπανία».

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ ήρθε δεύτερο στις εκλογές του Ιουλίου, πίσω από το Λαϊκό Κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, ο οποίος δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης της βουλής. Την Πέμπτη, ο Σάντσεθ κατόρθωσε να ανανεώσει την πρωθυπουργική του θητεία έχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη των τοπικών κομμάτων της Ισπανίας, ανάμεσά τους και των αυτονομιστών της Καταλωνίας με ακριβό αντάλλαγμα: την προσεχή ψήφιση νόμου που θα χορηγεί αμνηστία στους καταλανούς αυτονομιστές που διώκονται για την συμμετοχή τους στην απόπειρα απόσχισης του 2017.

«Ξέρουν ότι δεν έχουν τις ψήφους για να κάνουν αυτό που κάνουν. Για τον λόγο αυτόν τους το λέμε με την διαδήλωση αυτή», δήλωσε ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό κατηγορώντας τον Πέδρο Σάντσεθ ότι στρέφει τους Ισπανούς «τον έναν εναντίον του άλλου».

Πριν από δέκα ημέρες, οι Βρυξέλλες ζήτησαν εξηγήσεις από την Μαδρίτη για το σχέδιο νόμου περί αμνηστίας, αφού μεγάλος αριθμός Ισπανών απευθύνθηκε για το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

«RIP ισπανική δημοκρατία 1978-2023», έγραφε ένα από τα πανό της διαδήλωσης , αλλά και «Ευρώπη βοήθησέ μας», «Για το κράτος δικαίου, SOS ΕΕ» και «Δημοκρατία προς πώληση».

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Με την Ελλάδα μπορούμε να επιλύσουμε τις διαφορές μας σε ορισμένα ζητήματα

Βύρωνας: Παραμένει διασωληνωμένη η 16χρονη μετά από χρήση κοκτέιλ ναρκωτικών

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έχει “σμπαράλια” πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένο (εικόνες)