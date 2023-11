Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Άρης: Νικητής ο Δικέφαλος του Βορρά σε μια όμορφη μάχη “στήθος με στήθος” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο ομάδες της συμπρωτεύουσας αναμετρήθηκαν με δύναμη και ζήλο, παρέχοντας θεαματικό παιγνίδι στους οπαδούς τους.

-

Με επιθετικό πλουραλισμό, αποτελεσματική άμυνα και υπεροχή στη ρακέτα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε απόψε, στο PAOK Sports Arena, για την 7η αγωνιστική της Basket League, επί του Αρη με 82-76. Σε ένα ματς που ο «Δικέφαλος» βρέθηκε να προηγείται μέχρι και με +20 , στο ημίχρονο, οι «κιτρινόμαυροι», ωστόσο, αντέδρασαν στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης, πλησίασαν μέχρι τους 3 πόντους, αλλά δεν κατάφεραν να κάνουν την ολική ανατροπή.

Οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν στη τρίτη συνεχή επιτυχία τους, σε Ελλάδα και Ευρώπη (σ.σ. προηγήθηκαν οι νίκες απέναντι σε Απόλλων Πατρών, Χάποελ Ιερουσαλήμ), έχοντας κορυφαίους στο παρκέ τους Κένταλ Σμιθ (18 πόντοι, 2 ασίστ), Τζάστιν Αλστον (17 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο), Αντριου Χάρισον (16 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ). Καταλυτική ήταν η παρουσία, ακόμη, των Μιχάλη Τσαϊρέλη (14 πόντοι), Ελβαρ Φρίντρικσον (12 πόντοι, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Τρίτη συνεχή ήττα (μετά από αυτές από τους Παναθηναϊκό, Μπουργκ) υπέστη ο Αρης, ο οποίος μειονέκτησε κάτω από τα καλάθια (35 με 28 ΄ήταν τα ριμπάουντ) και έχασε με τραυματισμό, στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, τον εκ των καλύτερων παικτών του στον αγώνα, Ισμαελ Σανόγκο (17 πόντοι, 3 ριμπάουντ). Ξεχώρισαν, επιπλέον, οι Ρομπέρτο Γκάλινατ (19 πόντοι), Βασίλης Τολιόπουλος (15 πόντοι, 3 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 30-22, 54-34, 68-59, 82-76

Με επιθετικό δίπολο τους Σανόγκο, Γκάλινατ, ο Αρης προηγήθηκε στο 2’ με 4-7. Ο ΠΑΟΚ «απάντησε» λειτουργώντας αποτελεσματικά αμυντικά και έχοντας τους Φρίντρικσον, Χάρισον, Τσαϊρέλη να βάζουν την μπάλα στο καλάθι. Συνέπεια αποτέλεσε, με επιμέρους 24-13, να αποκτήσει τα ηνία στο 9’ με +8 (28-20).

Η… δράση του Γκάλινατ επέτρεψε στους «κιτρινόμαυρους», με σερί 2-10, να φέρουν τη μάχη στα ίσια (30-30), στο τρίλεπτο της τρίτης περιόδου. Χρονικό σημείο από το οποίο και μετά «Δικέφαλος», κυριαρχώντας στη ρακέτα (23 με 6 τα ριμπάουντ στο ημίχρονο) και με κινητήριους μοχλούς τους Σμιθ, Τσαϊρέλη, πάτησε… γκάζι και επιμέρους 24-4 έφυγε στα αποδυτήρια, για την ανάπαυλα, με +20 (54-34).

Όμοιο με τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ήταν το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Ο Αρης, με τους Σανόγκο, Γκάλινατ να εκτελούν, συνδυαστικά με τη χαλαρότητα του ΠΑΟΚ, μείωσε στο 24’ στους 13 πόντους (56-43). Ο «Δικέφαλος» ξέφυγε, λίγο αργότερα, εκ νέου με +17 (62-45), οι «κιτρινόμαυροι», όμως, αντέδρασαν δυναμικά και με σερί 6-21, πλησίασαν στο 33’ στους 2 πόντους (68-66).

Οι γηπεδούχοι πήγαν στο +7 (73-66) στο 36’, ο Αρης μείωσε ακόμη περισσότερο, στους 3 πόντους (73-70), με 2’20’’ να απομένουν για τη λήξη, όσο ήταν η διαφορά και 1’31’’ πριν το τέλος (77-74).

Στο 39’ ο Σμιθ «βομβάρδισε» από τα 6.75, έστειλε τον ΠΑΟΚ στο +6 με 80-74 και τελείωσε, ουσιαστικά, το παιχνίδι.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Πιτσίλκας, Θεονάς

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Σμιθ 18 (2), Γκίλμορ, Χάρισον 16, Τσιακμάς, Σχίζας, Τσαϊρέλης 14, Φρίντρικσον 12 (2), Μαργαρίτης 2, Αλστον 17, Μπελιάουσκας 3 (1).

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Σλαφτσάκης 8, Σανόγκο 17 (3), Τολιόπουλος 15 (2) (1), Καρ 2, Κατσίβελης 4, Φίλλιος, Μποχωρίδης 3 (1), Ντε Σόουζα 1, Χάρελ 7, Μπάνκστον, Γκάλινατ 19 (2).

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Με την Ελλάδα μπορούμε να επιλύσουμε τις διαφορές μας σε ορισμένα ζητήματα

Βύρωνας: Παραμένει διασωληνωμένη η 16χρονη μετά από χρήση κοκτέιλ ναρκωτικών

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έχει “σμπαράλια” πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένο (εικόνες)