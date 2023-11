Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 19 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα 19 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη:

Προφήτου Αβδιού. Μαρτύρων Αγαπίου, Άζη του θαυματουργού (1).

Ανθίμου, Θαλελαίου, Χριστόφορου, Ευφημίας. Βαρλαάμ (†304), Ηλιοδώρου (†272).

Οσίων Σίμωνος του θαυματουργού, του εκ Καλαβρίας και Βαρλαάμ ηγουμένου

Ο βίος του Άγιου Άζη

(1)Ο άγιος Άζης έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Καταγόταν από την χώρα των Ισαύρων και ήταν στο επάγγελμα στρατιωτικός. Άφησε όμως τη στρατιωτική ζωή και πήγε στην έρημο για να μονάσει, όπου και επιτέλεσε πολλά θαύματα.Τον κατήγγειλαν, όμως, οι ειδωλολάτρες στον έπαρχο, ο οποίος έστειλε στρατιώτες για να τον συλλάβουν. Στο δρόμο της επιστροφής οι στρατιώτες που τον είχαν αιχμαλωτίσει δίψασαν. Ο άγιος τους λυπήθηκε και προσευχήθηκε στο Θεό και αμέσως ανέβλυσε από τη γη δροσερό νερό, από το οποίο ήπιαν όλοι και ανακουφίστηκαν. Αυτό το θαύμα έκανε τους στρατιώτες να πιστέψουν στο Θεό. Ο έπαρχος συνέλαβε τον Άζη και τους στρατιώτες και τους πήγε σε κάποιο τόπο, όπου υπέβαλε τον άγιο σε φρικτά βασανιστήρια, για εκφοβισμό των υπολοίπων. Έπειτα από τα βασανιστήρια τον έριξε μέσα σε μία πυρακτωμένη κάμινο. Μεν θεία επέμβαση όμως η φλόγα έσβησε και ο άγιος εξήλθε από αυτή απόλυτα αβλαβής. Μετά από αυτό το θαύμα ασπάστηκαν την πίστη του Χριστού, η κόρη και η γυναίκα του έπαρχου, κάτι που τον εξόργισε αφάνταστα. Γι` αυτό τον λόγο με προσταγή του έπαρχου οι δήμιοι αποκεφάλισαν τους στρατιώτες μαζί με τη γυναίκα και την κόρη του. Μετά βασάνισε τον άγιο και στη συνέχεια ζήτησε τον αποκεφαλισμό του. Έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο.

Πηγή: ecclesia.gr