Ρωσία: Καταρρίφθηκε drone που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα

Οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες, στο πλαίσιο της αντεπίθεσης που έχει εξαπολύσει το Κίεβο από τις αρχές Ιουνίου.

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) – που φέρεται να εκτοξεύτηκε από την Ουκρανία – το οποίο κατευθυνόταν προς τη Μόσχα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Σεργκέι Σομπιάνιν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας ανέφερε πως το UAV καταρρίφθηκε στην περιοχή Μπογκορόντσκογιε, βορειοανατολικά της Μόσχας. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές από τα συντρίμμια που έπεσαν, σημείωσε ο Σομπιάνιν.

