Αττική Οδός: Κλειστή έξοδος λόγω εργασιών

Ποια έξοδος και ποιες ώρες θα κλείσει, αλλά και τι μπορούν να κάνουν εναλλακτικά οι οδηγοί.

Κλειστή λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Κυριακής 19/11/2023 έως τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας 20/11/2023 η έξοδος της Αττικής Οδού προς Πειραιά στον κόμβο Μεταμόρφωσης (έξοδος 8) στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν είτε να κινηθούν ευθεία στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, να εξέλθουν στην έξοδο της Λ. Ηρακλείου (έξοδος 9), να αναστρέψουν και να επανεισέλθουν στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, άνευ δεύτερης καταβολής διοδίων, ώστε εν συνεχεία να εξέλθουν στον κόμβο Μεταμόρφωσης (κόμβος 8) προς Πειραιά ή να εξέλθουν στην έξοδο 8 προς Λαμία και να αναστρέψουν προς Πειραιά μέσω του επόμενου κόμβου.

Η Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βαριάς συντήρησης.

