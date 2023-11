Κόσμος

Φιντάν: Είπα στον Μπλίνκεν να καθαριστεί η Μέση Ανατολή από τα πυρηνικά του Ισραήλ

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έδωσε συνέντευξη στο Al Jazeera για τη συνάντησή του με τον Μπλίνκεν, τη Γάζα και τη Χαμάς.

«Μίλησα πολύ ξεκάθαρα με τον Μπλίνκεν. Ζητήσαμε πλήρη κατάπαυση του πυρός. Είπα ότι οπωσδήποτε δεν αποδεχόμαστε την απομάκρυνση του πληθυσμού από τη Γάζα». Στη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του Μπλίνκεν αναφέρθηκε, ο Φιντάν σε συνέντευξή του στο Al Jazeera και είπε: «Εάν δεν αποστασιοποιηθείτε από αυτό που κάνει το Ισραήλ - κάτι που δεν κάνετε αυτή τη στιγμή - αυτό σημαίνει μεγαλύτερη κρίση για ολόκληρο τον κόσμο. Μίλησα πολύ καθαρά με τον Μπλίνκεν»

«Είπα ότι δεν αποδεχόμαστε απολύτως την απέλαση του πληθυσμού». είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Το θέμα στο οποίο δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τους Αμερικανούς είναι το εξής: Είναι σίγουρα σε θέση να υποστηρίξουν το Ισραήλ όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός, δεν θέλουν κατάπαυση του πυρός. Αλλά νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σχετικά με την ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός».

«Βλέπουμε ότι το Ισραήλ αναπτύσσει τη δική του πυρηνική ικανότητα χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι δεν είναι μέρος της συμφωνία για τη διάδοση των πυρηνικών όπλων, και ζητάμε βοήθεια από την Αμερική σε αυτό το θέμα».

«Γνωρίζουμε επίσης ότι έχει μεγάλη υποστήριξη από την Ευρώπη, οπότε δεν είναι μυστικό».

Ο Φιντάν σημείωσε ότι "είναι μεγάλο πρόβλημα, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις ορισμένων τρελών Ισραηλινών πολιτικών για χρήση πυρηνικών όπλων"

"Η συνεχιζόμενη κατοχή πυρηνικών όπλων από το Ισραήλ θα αυξήσει τον αγώνα για τα πυρηνικά όπλα. Αυτή δεν είναι μια κατάσταση που ευνοεί την περιοχή και τον κόσμο."

Ο υπουργός Φιντάν συνέχισε: "Η περιοχή πρέπει είτε να καθαριστεί πλήρως από τα πυρηνικά όπλα ή άλλες χώρες θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να αισθάνονται πιο ασφαλείς από αυτή την άποψη, επομένως πρέπει να βρούμε μια λύση σε αυτό. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικά στρατηγικά ζητήματα που είναι μπροστά μας και πρέπει οπωσδήποτε να λύσουμε.Είναι ένα και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό».

«Η ΧΑΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑ»

Επαναλαμβάνοντας ότι δεν αποδέχεται τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση, ο Φιντάν είπε: "Ο Πρόεδρός μας δήλωσε επίσης, κσι το δηλώνω κι εγώ επίσης, , δεν αποδεχόμαστε τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση. Η Χαμάς είναι ένα κόμμα που δρα εντός του Παλαιστινιακου κρατικού σύστηματος.

«Είναι ένα κίνημα, πιστεύουμε ότι όταν η κατοχή εξαλειφθεί και η Παλαιστίνη ομαλοποιηθεί, οργανώσεις όπως η Χαμάς θα επιστρέψουν στην κανονική ζωή».

Αναφερόμενος στο θέμα της ανταλλαγής κρατουμένων, ο Φιντάν δήλωσε ότι το Κατάρ έχει κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό το θέμα από την αρχή της κρίσης και ότι η Τουρκία έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για αυτό. Ο Φιντάν είπε ότι η αιγυπτιακή διοίκηση έκανε ό,τι μπορούσε σχετικά με τις εισόδους βοήθειας μέσω της συνοριακής πύλης της Ράφα, αλλά είχαν κάποιες ευαισθησίες.

