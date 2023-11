Κόσμος

Ιταλία - Δολοφονία 22χρονης: Συνελήφθη ο αρραβωνιαστικός της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σορός της άτυχης κοπέλας βρέθηκε σε δίκτυο ύδρεσης. Τι βλέπουν οι Αρχές πίσω από το στυγερό έγκλημα.

-

Συνελήφθη σήμερα το πρωί στην Γερμανία ο νεαρός Φιλίππο Τουρέττα, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε την 22χρονη αρραβωνιαστικιά του, Τζουλια Τσεκερίν, στην βορειανατολική Ιταλία. Ο Τουρέτα είχε εγκαταλείψει το πτώμα της άτυχης κοπέλας, μέσα σε δίκτυο άρδευσης, κοντά στην πόλη Πορντενόνε και οι έρευνες διήρκεσαν μια εβδομάδα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματά τους, ζήλευε την νεαρή γυναίκα, εξαιτίας της δημιουργικότητάς της και της πετυχημένης πορείας των σπουδών της.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο Τουρέτα συνελήφθη σήμερα το πρωί στην Σαξονία της Γερμανίας, κοντά στην πόλη της Λειψίας, και ανακρίνεται από την τοπική αστυνομία.

Η εφημερίδα La Repubblicaγράφει ότι o φερόμενος ως δράστης βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, μάρκας Fiat και, για να βάλει βενζίνη, χρησιμοποίησε χαρτονομίσματα βαμμένα με αίμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμια Ημέρα Ανδρών: Το βίντεο - αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ

Τροχαίο - Ηράκλειο: Βίντεο - ντοκουμέντο με την παράσυρση και εγκατάλειψη πεζής

Δημόσιο: Ο “Μίτος” που οδηγεί στην έξοδο από τον λαβύρινθο της γραφειοκρατίας