Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη - Εργατικό δυστύχημα με διανομέα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη μνήμη του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την συγκέντρωση πραγματοποιεί το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τουριστικών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης-Πιερίας-Χαλκιδικής. Τι ζητούν τα μέλη.

-

Συγκέντρωση στην οδό Απόλλωνος, στην Κάτω Τούμπα, στο σημείο όπου ένας διανομέας έχασε χθες τη ζωή του, μετά από σύγκρουση με ΙΧ, πραγματοποιεί αύριο το πρωί, το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τουριστικών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης-Πιερίας-Χαλκιδικής.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συνδικάτου, αν και είχαν τονίσει προς κάθε κατεύθυνση τον κίνδυνο που διατρέχουν οι διανομείς, εκτεθειμένοι για μια ακόμα φορά σε ακραία καιρικά φαινόμενα, αυτοί αναγκάστηκαν να δουλέψουν για την επιβίωση.

«Την στιγμή που αέρας ξεριζώνει δέντρα που πέφτουν σε δρόμους, σχεδόν βυθίζει αντιτορπιλικά στην παραλία, ξηλώνει σκεπές σε αθλητικούς χώρους που παίζουν μικρά παιδιά όπως στην θέρμη, την ώρα οι ριπές του ανέμου φτάνουν τα 106 χλμ/ώρα, θεωρείται φυσιολογικό να έχουμε συναδέλφους πάνω στα μηχανάκια να δουλεύουν 10ωρα και 12ωρα» τονίζεται σχετικά.

Τα μέλη του Συνδικάτου ζητούν, μεταξύ άλλων, μέτρα προστασίας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, να μη γίνεται καμία διανομή σε ακραίες καιρικές συνθήκες, κάλυψη των εξόδων της μοτοσικλέτας από τον εργοδότη, κάλυψη του εισοδήματος του διανομέα σε περίπτωση ατυχήματος και ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς και σταθερό εργάσιμο χρόνο.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Ηράκλειο: Βίντεο - ντοκουμέντο με την παράσυρση και εγκατάλειψη πεζής

Κακοκαιρία – “Βέλος”: “Μάχη” για το αντιτορπιλικό που επλήγη από τους ανέμους (εικόνες)

Μπανγκλαντές - Κυκλώνας “Μιντίλι”: Ξεκληρίστηκε οικογένεια - Αγωνία για εκατοντάδες ψαράδες