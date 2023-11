Καιρός

Καιρός: Ζέστη και ηλιοφάνεια τη Δευτέρα

Αναλυτική πρόγνωση με τα φαινόμενα και τις μετρήσεις θερμοκρασίας και ανέμων, για όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, τη Δευτέρα.

Στην Αττική θα εκδηλωθεί γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπεται καιρός γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένεται καιρός γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκαρασία θα κυμανθεί από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία πρόκειται να δούμε καιρό γενικά αίθριο. Οι άνεμοι θα πν΄ρουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπεται καιρός γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένεται καιρός γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι με την ίδια ένταση. Στα νότια βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Για την Τρίτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, τη Θράκη, την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Τις βραδινές ώρες οι βροχές στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 και από το μεσημέρι στα πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά στους 08 με 18 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές στους 15 με 22 βαθμούς Κελσίου.

