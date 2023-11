Κοινωνία

Τέμπη: Ο Άρειος Πάγος διαψεύδει ότι βρέθηκαν ανθρώπινα μέλη σε βαγόνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για δημοσιεύματα

-

Διαψεύδει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τις πληροφορίες που θέλουν να έχουν βρεθεί ανθρώπινα μέλη στα βαγόνια των φονικών αμαξοστοιχιών στα Τέμπη.

Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα , ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κι εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας του ανωτάτου δικαστηρίου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, διευκρινίζει ότι έως σήμερα, έχουν ανευρεθεί αρκετά μικρά υπολείμματα οστών και βιολογικού υλικού (λίπος), τα οποία έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για έλεγχο DNA και ταυτοποίηση.

Η ανακοίνωση της Εισαγγελίας

«Σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες παρασχέθηκαν στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από την αρμόδια Εισαγγελία Εφετών Λάρισας και τον αρμόδιο Εφέτη Ανακριτή Λάρισας, ο οποίος διεξάγει την κυρία ανάκριση για την υπόθεση των Τεμπών, δεν ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα και διαψεύδονται όσα διατυπώθηκαν στα Μ.Μ.Ε από τρίτους, ότι ανευρέθησαν ανθρώπινα μέλη στα εναπομείναντα βαγόνια των αμαξοστοιχιών και διευκρινίζεται ότι κατά τις πολυήμερες και ενδελεχείς σχετικές έρευνες, μέχρι σήμερα 19/11/2023, έχουν ανευρεθεί αρκετά μικρά υπολείμματα οστών και βιολογικού υλικού (λίπος), τα οποία έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για έλεγχο DNA και ταυτοποίηση.

Οι έρευνες συνεχίζονται».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Ηράκλειο: Βίντεο - ντοκουμέντο με την παράσυρση και εγκατάλειψη πεζής

Τζέιμι Λι Κέρτις: Η ζωή και η καριέρα της διαχρονικής σταρ του Χόλυγουντ

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχωρεί με αιχμές η Νεολαία Θεσσαλονίκης