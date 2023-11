Κόσμος

Γάζα: Ανοιχτό παράθυρο συμφωνίας από Νετανιάχου για απελευθέρωση ομήρων

Τι δηλώνουν εκπρόσωποι του Ισραήλ και του Κατάρ αλλά και τα ξένα μέσα ενημέρωσης.

Το Ισραήλ ελπίζει ότι ένας σημαντικός αριθμός ομήρων μπορεί να απελευθερωθεί από την Χαμάς “μέσα στις επόμενες ημέρες”, δήλωσε σήμερα, ο Μίχαελ Χερζόγκ Ισραηλινός πρεσβευτής στις ΗΠΑ, στη διάρκεια μιας συνέντευξης του στην εκπομπή "This Week" του τηλεοπτικού δικτύου ABC.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι δήλωσε ότι ενισχύεται η πεποίθησή του, σχετικά με την επίτευξη μιας συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, προσθέτοντας ότι οι προκλήσεις που παραμένουν είναι “πολύ μικρές”.

«Οι προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη μία συμφωνία είναι κυρίως πρακτικές και διαχειριστικές», δήλωσε ο Σεΐχης Μοχάμεντ στη διάρκεια μιας κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ σε Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ στη Ντόχα.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το βράδυ του Σαββάτου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε διαψεύσει τις «εσφαλμένες αναφορές» περί επικείμενης συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων, διαβεβαιώνοντας τους συμπατριώτες του πως θα ενημερωθούν εφόσον επιτευχθεί τέτοια συμφωνία.

Ωστόσο, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο NBC, ο Νετανιάχου δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως υπάρχει πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

