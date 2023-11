Κόσμος

Γαλλία: Nέα ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα

Για δεύτερη φορά η Γαλλική Δημοκρατία παρά την αντίθεση προς τη Χαμάς προχωρά σε παροχή ιατρικής βοήθειας σε επιζώντες της Λωρίδας.

Η Γαλλία θα στείλει περισσότερη ιατρική βοήθεια και ένα δεύτερο πλοίο νοσοκομείο στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή 29 Νοεμβρίου το γραφείο του προέδρου Εμανυέλ Μακρόν.

Η Γαλλία θα προχωρήσει στην αποστολή ενός αεροσκάφους που θα μεταφέρει ιατρική βοήθεια μεγαλύτερη των δέκα τόνων στις αρχές της εβδομάδας, ενώ θα συνεισφέρει και στις πτήσεις μεταφοράς ιατρικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23 και στις 30 Νοεμβρίου.

Urgence pour la population de Gaza : l’aide humanitaire doit pouvoir arriver le plus rapidement et le plus surement possible. Pour cela, il nous faut obtenir une treve humanitaire immediate conduisant a un cessez-le-feu.



La France fait tout pour y parvenir.



Point de situation.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 19, 2023

