Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ικαρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσο υπολογίζεται από τους αρμόδιους επιστήμονες το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης.

-

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Κυριακή 19 Νοεμβρίου και ώρα 16.16, με επίκεντρο 12 χιλιόμετρα βορείως του Ευδήλου Ικαρίας.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στους κατοίκους της Ικαρίας και των γύρω νησιών. Δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές ούτε και τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Παραβατικότητα ανηλίκων: Αστυνομική δράση σε σταθμούς του ΗΣΑΠ

Ανδρουλάκης: Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια ισχυρή αντιπολίτευση

Τροχαίο – Θεσσαλονίκη: Νεκρός μοτοσικλετιστής στην Τούμπα