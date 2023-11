Κόσμος

Γαλλία: Νεκρός 16χρονος από επίθεση με μαχαίρι σε φεστιβάλ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μακελειό σε φεστιβάλ με θύμα έναν ανήλικο. Τι ακριβώς συνέβη

-

(εικόνα αρχείου)

Ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ στη Νότια Γαλλία όταν ομάδα δέκα νεαρών με μαχαίρια προσπάθησαν να εισέλθουν στον χώρο της εκδήλωσης τα ξημερώματα της Κυριακής.

Άλλα 17 άτομα τραυματίστηκαν με τους 8 να μεταβαίνουν στο νοσοκομείο και με τους υπόλοιπους να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

Σύμφωνα με τη daily mail όλα ξεκίνησαν όταν ο φύλακας της εισόδου εμπόδισε τη συμμορία και ακολούθησε η επίθεση από την οποία τραυματίστηκε και ο ίδιος.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση ενώ οι δράστες αναζητούνται, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα.

Choc et sideration a Crepol apres la mort d'un ado de 16 ans dans une rixe a la fin d'un bal dans le village #Drome https://t.co/7xJSssA4CL pic.twitter.com/uHOAnFwYbn — France Bleu Drome Ardeche (@francebleuDA) November 19, 2023

«Οι δράστες δεν ήρθαν για να διασκεδάσουν αλλά για να προκαλέσουν κακό. Η οικογένεια του θύματος ζει μία τραγωδία. Κάποιοι βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή», είπε ο δήμαρχος.

Ο έφηβος που έχασε τη ζωή του ήταν μέλος της ομάδας ράγκμπι FC Romans-Peage.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Ηράκλειο: Βίντεο - ντοκουμέντο με την παράσυρση και εγκατάλειψη πεζής

Τζέιμι Λι Κέρτις: Η ζωή και η καριέρα της διαχρονικής σταρ του Χόλυγουντ

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχωρεί με αιχμές η Νεολαία Θεσσαλονίκης