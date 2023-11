Κοινωνία

Πόρτο Ράφτη - παράτυποι μετανάστες: Συνελήφθη ο διακινητής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του διακινητή των μεταναστών.

-

37χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στην Αθήνα καθώς κατηγορείται για την οργάνωση της εισόδου 41 μεταναστών χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα στη χώρα το πρωί της Παρασκευής με θαλαμηγό στο Πόρτο Ράφτη.

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στη Βραυρώνα Αττικής.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

«Τις μεσημβρινές ώρες χθες, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου της Ραφήνας σε συνεργασία με στελέχη της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλάσσιων Συνόρων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και με τη συνδρομή στελεχών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβαν 37χρονο αλλοδαπό στην περιοχή της Αθήνας, ως οργανωτή κυκλώματος διακίνησης και εισόδου υπήκοων τρίτης χώρας στο ελληνικό έδαφος.

Συγκεκριμένα ο 37χρονος φέρεται ως οργανωτής της εισόδου σαράντα ενός ατόμων που εντοπίστηκαν τις πρωινές ώρες της 17/11/2023 σε βραχώδη περιοχή Χαμολιάς Βραυρώνα Αττικής και είχαν αποβιβασθεί από θαλαμηγό σκάφος, σημαίας Σιέρρα Λεόνε, έχοντας ως πλήρωμα δυο αλλοδαπούς διακινητές, ηλικίας 47 και 20 ετών.

Σε νόμιμους ελέγχους, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, που διενεργήθηκαν σε δύο (02) οικίες του 37χρονου στην περιοχή της Αθήνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χειρόγραφα σημειωματάρια και ατζέντες, καθώς και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Ηράκλειο: Βίντεο - ντοκουμέντο με την παράσυρση και εγκατάλειψη πεζής

Τζέιμι Λι Κέρτις: Η ζωή και η καριέρα της διαχρονικής σταρ του Χόλυγουντ