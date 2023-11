Αθλητικά

Basketleague: Δεν έκανε... το χατίρι ο Κολοσσός στην Καρδίτσα (εικόνες)

Αναλυτικά η αλήθεια των αριθμών και τα στατιστικά στοιχεία για την αναμέτρηση στο γήπεδο της νησιωτικής ομάδας.

Μετά από «μάχη» που κρίθηκε στο... νήμα, ο Κολοσσός αναδείχτηκε νικητής, με 73-67 επί της Καρδίτσας, στη Ρόδο, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Basket League. Η ομάδα του Κούρο Σεγούρα βρέθηκε στο -3 (57-60), 5:29΄΄ πριν από τη λήξη, αλλά οι Σωτήρης Μπιλλής και Λόντον Περάντες πέτυχαν μεγάλα τρίποντα για τον 71-64 υπέρ των γηπεδούχων στα 51΄΄. Ο τελευταίος υπήρξε καταλητικός στα τέλη της 4ης περιόδου και στην 3η νίκη του Κολοσσού, σημειώνοντας 12 πόντους, μοιράζοντας 6 ασίστ και μαζεύοντας 5 ριμπάουντ. Ο Λούκα Μπραϊκοβιτς ήταν ο πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, 9 πόντους πέτυχε ο Μπιλλής, ενώ ο Νίκος Καμαριανός είχε 8 πόντους.

Κυρίως, όμως ήταν από τη γραμμή των βολών που οι παίκτες του Σεγούρα πήραν τη νίκη, καθώς είχε 20/21, ενώ η Καρδίτσα 12/17.

Οι Θεσσαλοί τα έδωσαν όλα για την πρώτη νίκη τους στην Basket League και μάλιστα εκτός έδρας, με τον Ρομέλο Ουάιτ να μετρά 20 πόντους και να μοιράζει 7 ασίστ. Έτσι, η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου παραμένει στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 7 ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 37-38, 52-52, 73-67

Η Καρδίτσα προηγήθηκε με +13 (6-19) στο 7ο λεπτό, αλλά ο Κολοσσός ισορρόπησε και ισοφάρισε σε 19-19 στο 10ο λεπτό. Η ομάδα της Θεσσαλίας ξέφυγε με +5 (19-24) στις αρχές του 2ου δεκαλέπτου, αξιοποιώντας την αστοχία των γηπεδούχων. Με τον Γκάουντλοκ να ισοφαρίζει σε 33-33 στο 18ο λεπτό, ο Κολοσσός έδειξε αποφασισμένος να διεκδικήσει τη νίκη, για να δει την αντίπαλό του να κάνει νέο σερί 5-0 (33-38). Με 2/2 βολές του Πόλεϊ και λέι απ του Γόντικα, ο Κολοσσός μείωσε στον πόντο (37-38 σκορ ημιχρόνου).

Ο Κολοσσός παρουσιάστηκε βελτιωμένος με την έναρξη του β΄ μέρους, για το 45-40 στο 23’. H Kαρδίτσα απάντησε με τρίποντα και προσπέρασε ξανά (45-46 στο 25’). Ο υψηλός ρυθμός και η πίεση για τη νίκη είχαν ως αποτέλεσμα σωρεία λαθών για το 52-52 στο τέλος της 3ης περιόδου. Στο 4ο δεκάλεπτο, η Καρδίτσα απώλεσε την ευκαιρία να... σπάσει το ρόδι, αν και ήταν μπροστά με +3 (57-60), 5:29΄΄ πριν το τέλος. Ο Μπιλλής με ένα καθοριστικό τρίποντο διαμόρφωσε το 64-60 στο 38'. Η Καρδίτσα μείωσε με τον Ουάιτ σε 66-64, για να ευστοχήσει έξω από τα 6.75 ο Περάντες για το +5 του Κολοσσού (69-64 στο 39ο λεπτό). Ο Περάντες διαμόρφωσε και το 71-64 με λέι απ, ήταν εύστοχος και σε 2/2 βολές (73-66), με τον Δίπλαρο να διαμορφώνει με 1/2 βολές το τελικό 73-67.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Τζιοπάνος, Ζακεστίδης

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Κούρο Σεγούρα): Τζόργκενσεν 4, Ουτόμι 3 (1), Μπραϊκοβιτς 18 (1), Πόλεϊ 4, Περάντες 12 (2), Γκάουντλοκ 7 (1), Κολοβέρος 6, Μπίλλης 9 (1), Καμαριανός 8 (1), Γόντικας 2

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουάιτ 20, Μπιουκάναν 7 (1), Κλάσεν 9 (1), Σμιθ 10 (1), Καμπερίδης 6 (2), ΜακΚάλουμ 6, Δίπλαρος 6 (1), Χρηστίδης, Αβδάλας, Σάιμπερτ 3 (1)

