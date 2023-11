Κόσμος

Ο Ερντογάν επιμένει στην ανοιχτή ρήξη με το Ισραήλ

Ποιες κρίσιμες αποφάσεις θα λάβει σχετικά με τον πόλεμο, το επικείμενο Τουρκικό Υπουργικό Συμβούλιο.

Κρίσιμη χαρακτηρίζεται η συνεδρίαση του τουρκικού Υπουργικού Συμβουλίου τη Δευτέρα υπό την προεδρία του Ταγίπ Ερντογάν, καθώς θα αποφασιστούν τα μέτρα που θα λάβει η Τουρκία εναντίον του Ισραήλ σύμφωνα με τα Τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, θα συζητηθούν οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και οι διπλωματικές κινήσεις της Τουρκίας.

Θα συζητηθεί επίσης η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Η Τουρκία έχει στείλει μέχρι στιγμής 10 αεροπλάνα και ένα πλοίο γεμάτο ανθρωπιστική βοήθεια και ιατρικές προμήθειες στην περιοχή.

Οι καρκινοπαθείς από τη Γάζα μεταφέρθηκαν στην Τουρκία μέσω Αιγύπτου για θεραπεία.

