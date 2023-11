Αθλητικά

Basket League: Άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού στο Μαρούσι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Πειραιά παρείχε θεαματικό παιχνίδι και πέτυχε ιδιαίτερα υψηλό σκορ έναντι του Αμαρουσίου.

-

Μετά το δύο στα δύο τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, με Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το κλειστό του Αγίου Θωμά, επικρατώντας με 111-83 του Αμαρουσίου, για την 7η αγωνιστική της Basket League. Οι 111 πόντοι είναι οι περισσότεροι που έχει πετύχει στην Basket League την τρέχουσα σεζόν η ομάδα του Πειραιά. Ο τεχνικός των «ερυθρολευκων» Γιώργος Μπαρτζώκας, παρά τις απουσίες των Νίκολα Μιλουτίνοβ, Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος και Σακίελ ΜακΚίσικ, άνοιξε το rotation για να δώσει την ευκαιρία στους βασικούς να ξεκουραστούν και δη στον Μουσταφά Φαλ (αγωνίστηκε 17:43 έχοντας 6 πόντους, 6 ασίστ, 2 κοψίματα και 1 κλέψιμο).

Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού αναδείχτηκε ο Άλεκ Πίτερς, με 25 πόντους (5/7 τρίποντα), 8 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. «Καυτός» από την περιφέρεια ήταν ο Αϊζέια Κέινααν με 23 πόντους (7/9 τρίποντα), 4 ασίστ και 2 ριμπάουντ. Ο Μπραζντέικις πέτυχε 13 πόντους και μάζεψε 4 ριμπάουντ, ενώ 10 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν η προσφορά του Λουκ Σίκμα.

Στα πρώτα 15 λεπτά, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα... έψαχναν κίνητρο και... πατήματα, επιτρέποντας στον Αϊζέια Μπρίσκοου να πετύχει 17 πόντους στο α΄ μέρος. Οι λύσεις από τον Λουκ Σίκμα στο δεύτερο μισό της 2ης περιόδου έφεραν τους Πειραιώτες στο +12 στο ημίχρονο (41-53) και έκτοτε δεν απειλήθηκαν από την ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη.

Αυτή ήταν η 6η νίκη του Ολυμπιακού (6-1), ενώ το Μαρούσι υποχώρησε στο 2-5. Για την ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη, ο Αϊζέια Μπρίσκοου είχε συγκομιδή 20 πόντους, 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Διψήφιοι ήταν και οι Χιλ, Γιαννόπουλος και Τζούστον.

Τον αγώνα παρακολούθησαν δια ζώσης οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αδελφοί Αγγελόπουλοι. Πριν το τζάμπολ, το Μαρούσι βράβευσε τον προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζώκα για την προσφορά του, καθώς υπήρξε παίκτης του Αμαρουσίου από τις ακαδημίες μέχρι και την ανδρική ομάδα, υπήρξε άμεσος συνεργάτης στο τεχνικό τιμ με προπονητή τον Παναγιώτη Γιαννάκη, για να αναλάβει πρώτος προπονητής εν συνεχεία και να οδηγήσει το Μαρούσι σε μία εξαιρετική πορεία στη Euroleague τη σεζόν 2009-10, αλλά και στην 3η θέση στην Α1.

Το Μαρούσι βράβευσε και τον γυμναστή του Ολυμπιακού, Ανδρέα Γκατζούλη, ο οποίος εργάστηκε επί σειρά ετών ως γυμναστής του Αμαρουσίου και ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Κύπελλο Σαπόρτα.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 41-53, 62-81, 83-111

Το Μαρούσι προηγήθηκε με 13-9, από τρίποντα των Τζούστον, Νικολαϊδη και Χιλ. Το σερί 5-0 από Πίτερς και Ουόκαπ επέτρεψε στον Ολυμπιακό να προσπεράσει 13-14. Ο Μπρίσκο πέτυχε τους επόμενους 4 πόντους των γηπεδούχω για το 17-14, αλλά ο Μπραζντέικις υπέγραψε δικό του σερί 5-0 (17-19). Κι αφού ο Μπρίσκοου ισοφάρισε για το Μαρούσι (19-19), ένα τρίποντο του Αϊζέια Κέινααν και ένα λέι απ του Ουόκαπ διαμόρφωσαν το σκορ της 1ης περιόδου, 21-24 υπέρ του Ολυμπιακού.

Με δύο ακόμη εύστοχα του Αϊζέια Κέινααν με την έναρξη της 2ης περιόδου, ο Ολυμπιακός προσπέρασε με +5 (25-30). Ο επιθετικός «οίστρος» του Αϊζέια Μπρίσκοου και οι λύσεις από τον Χάρη Γιαννόπουλο, όμως επέτρεπαν στην ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη να προηγείται (33-32) 5:48΄΄ πριν το ημίχρονο. Η αγωνιστική άνοδος του Λουκ Σίκμα και οι οκτώ πόντοι που σημείωσε ο πάουερ φόργουορντ του Ολυμπιακού άλλαξαν την εικόνα του αγώνα. Η ομάδα του Πειραιά έκανε επιμέρους σκορ 8-21 μέχρι την ολοκλήρωση του α΄ μέρους για το 41-53 στο ημίχρονο, με τρίποντο του Άλεκ Πίτερς. Ο Κέιναν είχε σημειώσει 14 πόντους με 4/4 τρίποντα, μοιράζοντας και 4 ασίστ, ο Σίκμα μετρούσε 8 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Πίτερς πήγε στ' αποδυτήρια με 8 πόντους (2/3) τρίποντα. Στον αντίποδα, για το Μαρούσι, ο Αϊζέια Μπρίσκοου είχε πετύχει 17 πόντους (!) και 9 Χάρης Γιαννόπουλος.

Πίτερς και Κέιναν διαμόρφωσαν το 43-59 και παρέμειναν «καυτοί», ειδικά έξω από τα 6.75, σημειώνοντας τους περισσότερους πόντους του Ολυμπιακού στην 3η περίοδο. Ο Φαλ που είχε μικρό χρόνο συμμετοχής στο α΄ μέρος για να ξεκουραστεί επέστρεψε στο παρκέ. Οι Χιλ και Λούκοβιτς έκαναν ό,τι μπορούσαν σε αυτό το διάστημα, για να ολοκληρωθεί με επιμέρους σκορ 21-28 υπέρ του Ολυμπιακού το 3ο δεκάλεπτο (62-81).

Στην 4η περίοδο, ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος, με τον Μιχάλη Λούντζη να διαμορφώνει το 77-100. Ο Μπαρτζώκας έριξε στο παρκέ πρώτα τον Τζορτζ Πάπας και εν συνεχεία τον νεαρό σέντερ Γιώργο Τανούλη, ενώ και ο Λιμνιάτης έδωσε χρόνο στους νεαρούς Ιορδάνου και Σταυρακούκα, για το τελικό...

Διαιτητές: Αγραφιώτης, Μαγκλογιάννης, Ελευθεριάδης Πλ.

ΜΑΡΟΥΣΙ (Γιώργος Λιμνιάτης): Χιλ 14 (4), Τζούστον 10 (2), Μπρίσκοου 20, Ραντούλιτσα 8, Νικολαίδης 5 (1), Σταυρακούκης, Χάρντι 4 (1), Στασινός 5, Μπόγρης, Ιορδάνου, Γιαννόπουλος 11 (2), Λούκοβιτς 6

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 8, Κέινααν 23 (7), Φαλ 6, Μπραζντέικις 13 (2), Πίτερς 25 (5), Λούντζης 6, Λαρεντζάκης 9 (1), Πάπας 4, Παπανικολάου 7 (1), Σίκμα 10, Τανούλης

Ειδήσεις σήμερα:

“Η Μάγισσα”: Συγκλονιστικά τα νέα επεισόδια με καταιγιστικές εξελίξεις (εικόνες)

Γαλλία: Νεκρός 16χρονος από επίθεση με μαχαίρι σε φεστιβάλ (εικόνες)

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχωρεί με αιχμές η Νεολαία Θεσσαλονίκης