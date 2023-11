Υγεία - Περιβάλλον

ΕΝΜΓΕ: Ο Λουκάς Κλέντζερης εξελέγη Πρόεδρος της Ένωσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσιο και αξιόλογο είναι το έργο της Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος, νέος Πρόεδρος της οποίας εξελέγη ο Δρ. Λουκάς Κλέντζερης.

-

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από την ΕΝΜΓΕ:

«Η Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος (ΕΝΜΓΕ) αποτελεί την κορυφαία Ιατρική, Επιστημονική Εταιρεία στη χώρα μας που ως βασικότερο και σημαντικότερο ρόλο έχει την βελτίωση της υγείας της γυναίκας-μητέρας-εμβρύου. Παράλληλα εστιάζει στη συνεχή εκπαίδευση των μελών της αλλά και στην προαγωγή των κοινών επαγγελματικών και επιστημονικών σκοπών των Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος.

Με αξιόλογη παρουσία στη χώρα μας, με διοργανώσεις επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, εκστρατείες ενημέρωσης για την γυναικεία υγεία, θέματα μητρότητας αλλά και εμβρύου και έντονη παρουσία στα ΜΜΕ παρέχει έγκριτες επιστημονικές συμβουλές και αποτελεί τον πιο αξιόπιστο επιστημονικό φορέα για θέματα πρόληψης και θεραπείας.

Η έκδοση επιστημονικού περιοδικού με θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο Μαιευτήρα – Γυναικολόγο και με πλούσια αρθρογραφία από επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού αποτελεί ένα αξιόλογο επιστημονικό «εργαλείο» χρήσιμο για κάθε παραλήπτη που προάγει νέα επιστημονικά δεδομένα, ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών αλλά και προβληματισμών σε θέματα Μαιευτικής-Γυναικολογίας.

Η Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος έχει παρουσία και στην Ευρώπη, αφού είναι μέλος του EBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynecology). Η παρουσία της σε αυτήν, αλλά και σε άλλες Επιτροπές, έχει σκοπό να αναδείξει τα προβλήματα του κλάδου και φυσικά να παρακολουθεί όλα τα, σχετικά με την άσκηση της Μαιευτικής Γυναικολογίας, τεκταινόμενα στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι πρόσφατες εκλογές ανέδειξαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος του νέου ΔΣ εξελέγη παμψηφεί ο Δρ. Λουκάς Κλέντζερης.

Ο Πρόεδρος, Δρ. Λουκάς Κλέντζερης είναι Αριστούχος απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Μετά το πέρας της στρατιωτικής του θητείας μετέβη στην Αγγλία όπου ειδικεύτηκε στην Μαιευτική-Γυναικολογία και εξειδικεύτηκε στην Υποβοηθουμένη Αναπαραγωγή-Εξωσωματική Γονιμοποίηση-Λαπαροσκοπική και Υστεροσκοπική Χειρουργική.

Ο ιατρός εργάστηκε στα καλύτερα νοσοκομεία της Αγγλίας για 20 συνεχή έτη. Άρχισε από το βασικό επίπεδο του ειδικευόμενου και έφτασε στο κορυφαίο επίπεδο του Συμβούλου(Consultant) και Ιατρικού Διευθυντή (Medical Director).

Ο Δρ. Λουκάς Κλέντζερης είναι:

Διδάκτωρ του Πανεπιστήμιου Sheffield Αγγλίας

Ακόλουθος του Βρετανικού Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων

π. Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστήμιου Warwick-UK

π. Διευθυντής-NHS Consultant and Medical Director Μονάδος IVF του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου CARDIFF-UK

Ο ιατρός έχει γράψει μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε παγκόσμια ιατρικά περιοδικά και βιβλία. Είναι προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλά εθνικά και παγκόσμια συνέδρια ενώ η έρευνα του έχει βραβευθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων και την Βρετανική Εταιρεία Υπογονιμότητος.

Ο νέος Πρόεδρος της Ένωσης είναι Αρχισυντάκτης (Editor-In-Chief)/ Διευθυντής του επίσημου περιοδικού της Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος με τίτλο “Θέματα Μαιευτικής Γυναικολογίας” και επίσης είναι μέλος πολλών Ελληνικών, Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων Επιστημονικών Εταιρειών.

Ευχόμαστε καλή θητεία και καλή δύναμη στο σημαντικό έργο τους».