“Εδώ Τουρκία”: Κάνει “δικαστικό πραξικόπημα” ο Ερντογάν ή όχι;

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου μας μεταφέρουν ειδήσεις, πληροφορίες και εκτιμήσεις για την μεγάλη δικαστική κρίση που βιώνει η Τουρκία.

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, στο νέο επεισόδιο της μας μεταφέρει το κλίμα στην Τουρκία μετά απο την διαμάχη των ανώτατων δικαστηρίων για μια απόφαση που προφανώς έχει εξοργίσει τον Πρόεδρο της χώρας.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά «Τη μεγαλύτερη δικαστική της κρίση περνά η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Το Ανώτατο Δικαστήριο ενάγει το Συνταγματικό Δικαστήριο. Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν παρεμβαίνει για επίλυση της κρίσης και η αξιωματική αντιπολίτευση τον κατηγορεί για 'δικαστικό πραξικόπημα'. Στην Τουρκία δεν πλήττει ποτέ κανείς...»

