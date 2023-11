Πολιτισμός

Εορτολόγιο 20 Νοεμβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα 4 Νοεμβρίου η η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Θέκλας και των συν αυτή Αγίων παρθένων - Δινάχ.

Αυτό σημαίνει ότι, γιορτάζουν όσοι λέγονται Δεναχίς, Δεναχίδα.

Επίσης σήμερα είναι η Ημέρα για την Εκβιομηχάνιση της Αφρικής, η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η Ημέρα Μνήμης Υπερφυλικών.

Η ανατολή του ήλιου είναι στις 07:10, η δύση ήλιου στις 17:10 και η Σελήνη είναι 7.3 ημερών.

Επίσης είναι τα Προεόρτια των Εισοδείων της Θεοτόκου. Οσίων Γρηγορίου του Δεκαπολίτου (†816), Πρόκλου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (†447). Των εν Περσία ξίφει τελειωθέντων Μαρτύρων Ισαακίου, Ιωάννου, Ιωσήφ, Νιρσά καιΣαβωρίου, των επισκόπων. Παπία και Ισαακίου των πρεσβυτέρων και Ωνάμ του ασκητού. Γεϊθαζέτ του ευνούχου. Θέκλας και των συν αυτή γυναικών Αννης, Αστής, Βαουθά, Δινάχ, Μαλάχ, Μαλοχίας, Μαμάς, Νάνης και Τέντους. Δασίου. Των αυταδέλφων αγίων Μαρτύρων Ευσταθίου διακόνου, Θεσπέσιου και Ανατολίου. Σωζομένου, επισκόπου Καρπασίας του θαυματουργού. Θεοκτίστου ομολογητού του πατρικίου.

Πηγή: ecclesia.gr