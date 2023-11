Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Η ομάδα Αχτσιόγλου “ανοίγει την πόρτα” της εξόδου

Η ανακοίνωση της ομάδας Αχτσιόγλου, μετά την πολύωρη συνεδρίασή της, τα "καρφιά" στην ηγετική ομάδα και η πρόταση για την επόμενη ημέρα.

Αργά το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε η πανελλαδική τηλεδιάσκεψη των στελεχών της ομάδας Αχτσιόγλου που βρισκόταν σε συνεδρίαση από το πρωί, εξετάζοντας τις επόμενες κινήσεις τους.

«Η κατάσταση ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και τις χυδαίες επιθέσεις δυσκολεύει κάθε προσπάθεια συνεννόησης και συζήτησης. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν διαμορφώνονται προϋποθέσεις συμβίωσης με την παρούσα ηγετική ομάδα», σημειώνουν πηγές της ηγετικής ομάδας όσων συμμετείχαν στην πανελλαδική συνάντηση των «έξι συν έξι», στην οποία έλαβαν μέρος περισσότερα από 1.000 στελέχη από όλη την Ελλάδα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ειδικότερα ότι «η κοινή εκτίμηση είναι ότι με ευθύνη της ηγετικής ομάδας ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αντιμετωπίζει μια κρίση με στοιχεία διάλυσης. Η ρίζα του προβλήματος είναι πρώτα από όλα θέμα πολιτικών επιλογών και πολιτικού ήθους. Δυστυχώς η ηγετική ομάδα αντί να επιτρέψει μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση σε αυτή την βάση επιλέγει σενάρια συνομωσίας και προσωπικές επιθέσεις».

Τονίζουν ότι «η κατάσταση ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και τις χυδαίες επιθέσεις δυσκολεύει κάθε προσπάθεια συνεννόησης και συζήτησης» και πως «υπό αυτές τις συνθήκες δεν διαμορφώνονται προϋποθέσεις συμβίωσης με την παρούσα ηγετική ομάδα».

Καταληκτικά, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «όλο αυτό το διάστημα έχουμε τοποθετηθεί και λειτουργήσει με βάση την ευθύνη για την ύπαρξη του αναγκαίου αριστερού και προοδευτικού σχεδίου απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

