Μέση Ανατολή - ΕΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων

Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει ο Γ. Γεραπετρίτης.

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 20 Νοεμβρίου, εκτάκτως για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στη συνεδρίαση η οποία θα γίνει διαδικτυακά θα συμμετάσχει ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στο μεταξύ, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ σε Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε ότι η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για ανθρωπιστικές παύσεις στη Γάζα, θα πρέπει να εφαρμοστεί. «Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν είναι απλά λέξεις… Πρέπει να εφαρμόζονται», δήλωσε ο Μπορέλ στη διάρκεια μιας κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό του Κατάρ Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι στη Ντόχα.

