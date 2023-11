Life

Μικέλε Μορόνε: Στην Αθήνα ο πρωταγωνιστής του “365 Days” (βίντεο)

Ο δημοφιλής ηθοποιός έφτασε στην Ελλάδα με τη σύντροφό του για τα μουσικά βραβεία.

Ο Μικέλε Μορόνε ήρθε στην Ελλάδα, με αφορμή τα MadWalk 2023 που θα πραγματοποιηθούν απόψε, Δευτέρα 20 Νοεμβρίου, στο Tae Kwon Do,.

Ο Ιταλός τραγουδιστής και ηθοποιός του «365 Days» στο Netflix, με πάνω από 15 εκατομμύρια followers στο Instagram έφτασε στην Αθήνα, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του.

Ο Μικέλε είναι ερωτευμένος με την 20χρονη καλλονή. Η σχέση τους ξεκίνησε περίπου έναν χρόνο πριν, τον περασμένο Νοέμβριο. Τον επόμενο μήνα οι δυο τους εντοπίστηκαν στη Ζυρίχη, με αφορμή τις χριστουγεννιάτικες αγορές και από τότε είναι αχώριστοι, ενώ τους βλέπουμε όλο και πιο συχνά μαζί στα social media.





