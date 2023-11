Κοινωνία

Πυροβολισμοί στο Χαλάνδρι τα μεσάνυχτα

Εκπυρσοκροτήσεις τάραξαν τη βραδυνή ησυχία του προαστίου και αναστάτωσαν κατοίκους και περαστικούς.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα η αστυνομία ενημερώθηκε από πολίτες, για πυροβολισμούς στο Χαλάνδρι στην οδό Σητείας.

Αμέσως στην περιοχή έσπευσαν περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ και όπως διαπιστώθηκε επρόκειτο για περιστατικό με πυροβολισμούς στον αέρα – άγνωστο, όμως, μέχρι στιγμής, από ποιον και γιατί.

Από το σημείο περισυνελέγησαν δύο κάλυκες, χωρίς βολίδα.

