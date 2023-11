Πολιτική

Φιντάν: Οι σχέσεις μας με Ελλάδα εξελίσσονται θετικά

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προϋπολογισμού μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας για τα ελληνοτουρκικά και τον πόλεμο στη Γάζα.

«Οι σχέσεις μας με την Ελλάδα εξελίσσονται σε θετική κατεύθυνση. Συνεχίζουμε τις προετοιμασίες μας για τη Συνάντηση Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου στις 7 Δεκεμβρίου 2023», είπε ο Χακάν Φιντάν, μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προϋπολογισμού, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στο Κυπριακό είπε πως, «εάν υπάρξει διαπραγμάτευση στην Κύπρο, θα είναι μεταξύ δύο κρατών, όχι μεταξύ δύο κοινοτήτων. Πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, θα εξισωθούν οι συνθήκες για δύο κράτη».

Για τον πόλεμο στη Γάζα τόνισε πως, «δεν θα δεχθούμε ποτέ τους βομβαρδισμούς σε τζαμιά. Είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε μαζί για διαρκή ειρήνη. Είναι σημαντικό για τις χώρες της περιοχής να μιλήσουν με μία φωνή για να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα. Ο μόνος τρόπος για να βρεθεί λύση είναι η ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους εντός των συνόρων του 1967» και κατέληξε σημειώνοντας ότι, «μέχρι στιγμής, έχουμε παραδώσει 11 αεροπλάνα γεμάτα υλικά στην Αίγυπτο. Οι προσπάθειές μας για την απομάκρυνση 983 πολιτών μας συνεχίζονται. Σε 170 πολίτες μας επετράπη να φύγουν από τη Γάζα».

