Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

"Με αισιοδοξία ξεκινά η νέα εβδομάδα" είπε η Λίτσα Πατέρα το πρωί της Δευτέρας ενώ όπως τόνισε "προσοχή χρειάζεται στο τέλος της εβδομάδας καθώς ο Άρης στον Τοξότη θα "δείξει" τι πρόκειται να δημιουργήσει ο Κρόνος από τους Ιχθείς"

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

