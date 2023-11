Life

“Η Μάγισσα”: Αποφάσεις μεταξύ ζωής και θανάτου στο επεισόδιο της Δευτέρας

Συντετριμμένος ο Μάρκος συναντά τη Θεοφανώ, μετά την αναγγελία του γάμου της.

Η Θεοφανώ με τον Φρίξο παίρνουν μια απόφαση που θα φέρει τον Μάρκο στα όριά του.

Η Κυπριανή προτείνει στον Σπήλιο να φύγει με την οικογένειά του απ’ τη Μάνη. Ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του Γερακάρη;

Ο Αντρέι θα πληροφορηθεί απ’ τον Κανέλλο μια περίεργη ιστορία απ’ το παρελθόν του ρασοφόρου, που θα τον βάλει σε σκέψεις.

Η Κυπριανή συγκεντρώνει τους καπετάνιους του τόπου της, προσπαθώντας να τους πείσει να συνταχθούν στο πλευρό του Σπήλιου, για να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους. Θα προλάβει να τους αλλάξει γνώμη, όσο ο Σπήλιος περνάει στην αντεπίθεση;

Η σχέση της Θεοφανώς με την Αγάθη φτάνει στα άκρα και η καλόγρια θα πάρει μια απόφαση που θα ταράξει κι άλλο τα νερά.

Ο Εμρέ θα δεχτεί μια επίσκεψη από τον προδότη των Γερακάρηδων.

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

#Magissa

Facebook: @magissa.ant1tv

Instagram: @magissa.ant1tv

Twitter: @magissa_ant1tv





