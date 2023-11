Αθλητικά

Formula 1 - Λας Βέγκας: Θρίαμβος για τον Φερστάπεν, παρέλαση διασημοτήτων

Μεγάλη νίκη για τον ολλανδό οδηγό, ο οποίος πήρε την 18η νίκη του για φέτος, σημειώνοντας ρεκόρ όλων των εποχών.

Το 22Ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1, που πραγματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας και μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά την Κυριακή 19 Νοεμβρίου από το ΑΝΤ1+ και σε μαγνητοσκόπηση από τον ΑΝΤ1, είχε νικητή για άλλη μια φορά τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος πήρε την 18η νίκη του για φέτος, σημειώνοντας ρεκόρ όλων των εποχών!

ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ 22Ο GRAND PRIX ΣΤΟ ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ο αγώνας στο Λας Βέγκας ήταν συγκλονιστικός. Οι δύο Red Bull και η Ferrari του Λεκλέρκ έδωσαν μάχη για τη νίκη μέχρι το πέσιμο της καρό σημαίας. Ο πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν στάθηκε διπλά τυχερός, στη 2η εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας στον 25ο γύρο. Πρώτον, γιατί αυτή προκλήθηκε από τη σύγκρουσή του με τον Ράσελ, από την οποία βγήκε με πληγωμένη αεροτομή, που όμως άντεξε ως το τέλος. Δεύτερον, γιατί το αυτοκίνητο ασφαλείας μηδένισε τις διαφορές και τον έβαλε ξανά στο παιχνίδι με φρέσκα λάστιχα. Αντίθετα, ο Λεκλέρκ ήταν άτυχος, καθώς το αυτοκίνητο ασφαλείας ήρθε 4 γύρους μετά τη δική του μοναδική αλλαγή.

Στην εκκίνηση ο Λεκλέρκ είχε το προβάδισμα και ο Φερστάπεν ήταν δίπλα του. Ο Ολλανδός πήρε την εσωτερική, έσπρωξε τον Μονεγάσκο προς τα έξω και πήρε το προβάδισμα. Ο Λεκλέρκ διαμαρτυρήθηκε, οι αγωνοδίκες εξέτασαν το συμβάν και έδωσαν ποινή 5 sec στον Φερστάπεν. Ο Ολλανδός τους έστειλε «χαιρετίσματα» αντιδρώντας στην απόφαση τους. Πίσω τους ο Αλόνσο βούτηξε στην εσωτερική, έχασε τον έλεγχο, έκανε τετακέ και χτύπησε με τον Μπότας και τον Πέρεζ. Βγήκε αυτοκίνητο ασφαλείας και στην επανεκκίνηση ο Νόρις έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε εκτός πίστας, εγκαταλείποντας. Ο Φερστάπεν, παρότι ήταν πρώτος δεν μπόρεσε να απομακρυνθεί από τον Λεκλέρκ, o Mονεγάσκος κατάφερε μετά τον 10ο γύρο να μπει σε ζώνη DRS και πέρασε τον Ολλανδό στον 16ο γύρο. Αμφότεροι είχαν εκκινήσει με τη μέση γόμα. Αμέσως μετά ο Φερστάπεν μπήκε στα πιτ και έβαλε τη σκληρή γόμα. Από τον ρυθμό του αγώνα ήταν σαφές ότι η σκληρή γόμα (C3) ήταν η πιο ισορροπημένη επιλογή για τις χαμηλές θερμοκρασίες (18 βαθμούς Κελσίου) που επικρατούσαν. Ο Φερστάπεν φάνηκε αμέσως να βολεύεται καλύτερα με τη σκληρή γόμα. Ο Λεκλέρκ καθυστέρησε 4 γύρους ν’ αλλάξει λάστιχα, καθώς ήταν σε στρατηγική μιας αλλαγής.

Το δεύτερο αυτοκίνητο ασφαλείας στον 26ο γύρο, λόγω σύγκρουσης του Φερστάπεν με τον Ράσελ, έδωσε την ευκαιρία στις Red Bull να αλλάξουν ελαστικά χωρίς να χάσουν πολύ χρόνο. Για τον Πέρεζ, που είχε λάστιχα 24 γύρων, αυτό ήταν ένα ανέλπιστο δώρο και ο Μεξικανός βρέθηκε, έτσι, να διεκδικεί τη νίκη. Ο Λεκλέρκ δεν άλλαξε λάστιχα, ήταν πρώτος αλλά τον πέρασε ο Φερστάπεν και στη συνέχεια άρχισε να τον πιέζει και ο Πέρεζ. Ο Μονεγάσκος κρατούσε τη Ferrari μπροστά από τη Red Bull αλλά κάποια στιγμή ένα λάθος στα φρένα τον έφερε πίσω. Κατάφερε όμως να κρατηθεί κοντά στον Μεξικάνο και τον πέρασε εκ νέου στον τελευταίο γύρο. Ο Λεκλέρκ πήρε τους 18 βαθμούς της 2ης θέσης και έτσι η Ferrari μείωσε τη διαφορά της από τη Mercedes στους 4 βαθμούς στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, ενώ απομένουν 44 να μοιραστούν στον τελευταίο αγώνα στο Άμπου Ντάμπι την ερχόμενη Κυριακή 26 Νοεμβρίου.

Το φαντασμαγορικό Grand Prix του Las Vegas, παρακολούθησαν εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατές σ’ όλο τον πλανήτη και εκατοντάδες VIP από τα lounge που υπήρχαν γύρω από τη διαδρομή, καθώς η έλευση διάσημων καλλιτεχνών, αθλητών, και επωνύμων ήταν μοναδική! Η Rihanna, ο Justin Bieber, η Paris Hilton, ήταν μεταξύ των μεγάλων ονομάτων που παρακολούθησαν τον αγώνα στο Λας Βέγκας. Μάλιστα, η 35χρονη Rihanna εθεάθη στα πιτ της Ferrari, μαζί με τον φίλο της A$AP Rocky. Αντίστοιχα, ο Brad Pitt εθεάθη σε ένα βίντεο TikTok, που κοινοποιήθηκε από το ESPN, να περπατά στις ελεύθερες δοκιμές γύρω από την πίστα και σε ένα άλλο κλιπ στο pit lane. Η παρουσία του 59χρονου διάσημου ηθοποιού έρχεται εν μέσω της παραγωγής του σε μια ταινία, όπου υποδύεται τον βετεράνο οδηγό της Formula 1, Sonny Hayes. Ο Justin Bieber, εν τω μεταξύ, έδωσε την καρό σημαία, η οποία σηματοδοτεί το τέλος του αγώνα, ενόσω στεκόταν σε ένα υπερυψωμένο βάθρο. Άλλες διασημότητες που παρευρέθηκαν στο Grand Prix του Λας Βέγκας ήταν ο David Beckham και οι γιοι του Brooklyn Beckham και Cruz Beckham, ο Rod Stewart, ο Gordon Ramsay και ο Patrick Dempsey. Στα πιτ της Red Bull εθεάθησαν οι Lindsey Vonn, Cara Delevingne, Gordon Ramsay και η κόρη τους Holly Ramsay. Η απεσταλμένη του ΑΝΤ1 στο Λας Βέγκας, Μαρία Θωμά, μάς μετάφερε όλη την ατμόσφαιρα αλλά και τα διάσημα παρασκήνια του αγωνιστικού τριημέρου της Formula 1.

Στον αγώνα του Λας Βέγκας, ο Φερστάπεν πήρε τη 18η φετινή του νίκη, και αυτό αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών. Ο Ολλανδός πρωταθλητής, έφτασε τις 53 νίκες, ισοφαρίζοντας στην 3η θέση της σχετικής λίστας όλων των εποχών, τον Φέτελ, τον οποίο θα έχει την ευκαιρία να περάσει στην πίστα Yas Marina του Άμπου Ντάμπι. Μόνο οι Σουμάχερ (91 νίκες) και Χάμιλτον (103 νίκες) έχουν περισσότερες εμφανίσεις στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Η τελική κατάταξη του 22ου Grand Prix στο Λας Βέγκας έχει ως εξής:

Μετά το τέλος του αγώνα ο νικητής Μαξ Φερστάπεν τόνισε: «Ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Προσπάθησα να περάσω μπροστά στην αρχή. Νομίζω ότι και οι δύο φρενάραμε αρκετά αργά, μετά καταλήξαμε λίγο έξω, οπότε οι αγωνοδίκες μου έδωσαν ένα πέναλτι για αυτό. Φυσικά, αυτό μας έριξε λίγο πίσω, έπρεπε να περάσω αρκετά μονοθέσια και μετά εμφανίστηκε το αυτοκίνητο ασφαλείας ξανά. Το DRS εδώ ήταν πολύ ισχυρό, οπότε ακόμα και όταν έπαιρνες το προβάδισμα, αν ο αντίπαλος από πίσω παρέμενε στο DRS, θα είχε ακόμα την ευκαιρία να σε περάσει ξανά. Νομίζω ότι ήταν πολύ διασκεδαστικός αγώνας. Ελπίζω να το απόλαυσαν όλοι, είμαι ήδη ενθουσιασμένος που θα επιστρέψω εδώ τον επόμενο χρόνο και ελπίζω να κάνω κάτι παρόμοιο».

Από την πλευρά του ο Λεκλέρκ ήταν απογοητευμένος με τη 2η θέση: «Ειλικρινά, το απόλαυσα τόσο πολύ. Είμαι φυσικά απογοητευμένος που τερμάτισα 2ος, αλλά στο τέλος αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο, γιατί νομίζω ότι ο Μαξ από την εσωτερική γλίστρησε και με οδήγησε έξω. Αλλά μετά είχαμε τον ρυθμό, τον πέρασα. Ήμασταν πολύ δυνατοί συνολικά, οπότε ήταν ένας πολύ καλός αγώνας. Ήμασταν λίγο άτυχοι με το αυτοκίνητο ασφαλείας. Δεν άλλαξα λάστιχα, διατήρησα την πρώτη θέση και αυτό ήταν δύσκολο με τα παλαιότερα ελαστικά προς το τέλος. Δεύτερη θέση μετά από πολλές μάχες, ειλικρινά, το απόλαυσα».

Ο Πέρεζ με τους βαθμούς της 3ης θέσης εξασφάλισε τη 2η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών, κάτι το οποίο πετυχαίνει πρώτη φορά η Red Bull.

Δείτε τις δηλώσεις των Φερστάπεν, Λεκλέρκ και Πέρεζ μετά το τέλος του αγώνα εδώ:

Τα μονοθέσια δίνουν επόμενο ραντεβού την Κυριακή 26 Νοεμβρίου, στις 15:00, στο Άμπου Ντάμπι για τον τελευταίο συναρπαστικό αγώνα της χρονιάς, που θα μεταδοθεί αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Μη χάσετε στιγμή!

Το 22ο Grand Prix του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1 μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+ και σε μαγνητοσκόπηση από τον ΑΝΤ1. Όσοι δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν live τη συγκλονιστική αναμέτρηση των οδηγών, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand το Grand Prix, αλλά και όλους τους αγώνες του πρώτου τριημέρου δράσης των Formula 1, Formula 2 και Formula 3. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Επίσης, στο antenna.gr/f1, οι λάτρεις της Formula 1 θα βρουν πολλά αποκλειστικά βίντεο, όλα τα νέα και τις ειδήσεις για τα GP, καθώς άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.





