ΣΥΡΙΖΑ - Κασσελάκης: Αν είναι να φύγει η “ομάδα Αχτσιόγλου” να το αποφασίσει τώρα

Σαφείς αποστάσεις από Π. Πολάκη για την τακτική του στα social media. Πώς θα φτιάξει «πάγκο στελεχών».

Στην «ομάδα Αχτσιόγλου» πέταξε το γάντι ο Στέφανος Κασσελάκης, καλώντας τα στελέχη που τη συνθέτουν να αποφασίσουν τώρα, εάν μένουν ή φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με την υπομονή και την αγωνία του κόσμου που πιστεύει στον ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι να φύγουν να το αποφασίσουν τώρα», είπε μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού «Στο Κόκκινο», επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που μεταφέραμε το πρωί.

Την ίδια στιγμή δε, επέκρινε την τακτική του Παύλου Πολάκη στα social media, με αφορμή την τελευταία «επίθεσή» του στη Σία Αναγνωστοπούλου, η οποία είχε δηλώσει πως δεν του αναγνωρίζει ηγετικές ικανότητες. «Δεν ήταν χρήσιμο αυτό (σ.σ. η ανάρτηση) του Παύλου για τη Σία, δεν βοήθησε», είπε, συμπληρώνοντας όμως ότι ο κ. Πολάκης «θα κριθεί όταν δούμε το δείγμα γραφής του έργου του».

Ο κ. Κασσελάκης μάλιστα αναγνώρισε, συνολικά, το «τοξικό κλίμα» που, όπως είπε, υπάρχει στο διαδίκτυο, παρατηρώντας ότι ακόμα και οι υπέρ του αναρτήσεις δεν τον βοηθούν, όταν διαπνέονται από τέτοιο ύφος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φωτογράφισε ευθέως ως προσωπικό και όχι πολιτικό το πρόβλημα που έχουν μαζί του τόσο η «ομάδα Αχτσιόγλου» όσο και μεγάλο μέρος της «Ομπρέλας», λέγοντας χαρακτηριστικά, Προς επίρρωση, υπενθύμισε ότι αμέσως μετά την εκλογή του πρότεινε στην Έφη Αχτσιόγλου «να α «μακάρι να ήταν πολιτικές οι διαφωνίες, θα έδιναν αφορμή για συζήτηση, αλλά είναι προσωπικές».ναλάβει όποιο ρόλο ήθελε» και αρνήθηκε.

«Αν είχε δεχτεί, θα ήταν τώρα στην ηγετική ομάδα», είπε, παραπέμποντας και στην πρόσκληση που απηύθυνε την προηγούμενη Πέμπτη (σ.σ. στους Νάσο Ηλιόπουλο και Αλέξη Χαρίτση) για ισότιμη συμμετοχή στο υπό σύσταση Πολιτικό Κέντρο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι και με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο δεν έχουν σημαντικές πολιτικές διαφορές, πλην κάποιων θέσεων του πρώην ΥΠΟΙΚ για τη φορολογία.

Κατά τα λοιπά, ο κ. Κασσελάκης έριξε βάρος στα 27 think tanks που οργανώνει και στα «πάρα πολλά βιογραφικά» που στέλνουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται να μετάσχουν ώστε να συνδιαμορφώσουν την ατζέντα του κόμματος.

«Αυτή η ατζέντα θα μεταφερθεί στη βάση» για συζήτηση και εμπλουτισμό, είπε, τονίζοντας, «έτσι θα βρούμε και στελέχη που θα έρθουν στο κόμμα και στα όργανα».

Σε ερώτηση, τέλος, για το τι θα έκανε αν το 2015 ήταν στη θέση του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε: "δεν θα είχα για υπουργό Οικονομικών τον Γιάνη Βαρουφάκη”.

Σημειώνεται ότι απόψε (7μμ) ο κ.Κασσελάκης θα παραστεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Ξενοφώντα Κοντιάδη με τίτλο "Φαινόμενο Κασσελάκη - Το μεσσιανικό προσωπείο της μεταδημοκρατίας", στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, σύμφωνα με το Euro2ay.gr Το περιεχόμενο του βιβλίου δεν είναι ούτε επικριτικό, αλλά ούτε εγκωμιαστικό για τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η συμμετοχή του στην παρουσίαση έχει ιδιαίτερη σημασία.

