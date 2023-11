Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κω

"Επίσκεψη" του Εγκέλαδου στην Κω. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Ασθενής σεισμική δόνηση 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, το μεσημέρι της Δευτέρας, στην Κω.

Το επίκεντρο της δόνησης βρίσκεται σε απόσταση 23 χιλιομέτρων δυτικά – νοτιοδυτικά της Κεφάλου Κω.

Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 147,5 χιλιόμετρα.

