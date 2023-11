Life

“Ο Πρώτος από εμάς”: Μία είδηση και μία αποκάλυψη φέρνουν τα πάνω κάτω (εικόνες)

Συγκίνηση, αποκαλύψεις και μυστικά στα νέα επεισόδια της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, και την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου στις 22:30, με 2 νέα επεισόδια γεμάτα ανατροπές και εκπλήξεις, συγκίνηση αλλά και χιούμορ!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 18

Ο Μάριος και ο Τάσος διεκδικούν και οι δύο την Έλσα. Η Έλσα, όμως, είναι σε δίλημμα και δεν ξέρει ποιον να διαλέξει. Η Σοφία νιώθει πως το όνειρό της, να φτιάξει μία επιχείρηση και να πουλάει τα γλυκά της, μπορεί να γίνει πραγματικότητα και προσπαθεί να βρει τα χρήματα που χρειάζεται. Θα τη βοηθήσει ο Κοσμάς ή η βοήθεια θα έρθει από κάπου που δεν το φανταζόταν; Η Κάτια δεν είναι έτοιμη να πει την αλήθεια σε κανέναν αλλά μήπως έφτασε η ώρα που πρέπει να το κάνει; Ο Άλκης, που δεν καταλαβαίνει γιατί η Κάτια τον κρατά σε απόσταση, αποφασίζει να πάει σπίτι της και παγώνει με μια είδηση που σίγουρα δεν την περίμενε.

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 19

Η αποκάλυψη της Κάτιας θα φέρει μεγάλη αναστάτωση στον Άλκη, την ώρα που ο Έβαν, πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Το νέο ειδύλλιο της Έλενας δείχνει να ανθίζει, όσο ο Φίλιππος κι ο Αλέξης έρχονται αντιμέτωποι με μια μεγάλη κρίση στη σχέση τους. Η επιχείρηση της Σοφίας είναι στα σκαριά και οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει για τα καλά, την ώρα που η Έλσα εκμυστηρεύεται στον Άλκη, το ενδιαφέρον της για τον Μάριο. O Φίλιππος επιστρέφει στο σπίτι του. Πώς θα αντιδράσει η Χριστίνα; Ένας ξαφνικός πονοκέφαλος του Άλκη θα σημάνει συναγερμό στην παρέα και θα πυροδοτήσει μια μεγάλη αποκάλυψη.

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

