Καλαμάτα: Ξυλοδαρμός πατέρα έξω από Δημοτικό Σχολείο

Σοκ από το απίστευτο περιστατικό βίας έξω από δημοτικό σχολείο μπροστά στα μάτια παιδιών. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες και η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.

Ένα απίστευτο περιστατικό βίας συνέβη σήμερα, νωρίς το πρωί, έξω από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας.

Γονέας, που πήγε να αφήσει το παιδί του στο σχολείο, δέχτηκε απρόκλητη επίθεση από άλλον γονέα, μπροστά στα έκπληκτα μάτια μαθητών και άλλων γονέων που εκείνη την ώρα προσέρχονταν στο σχολείο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο γονέας που δέχτηκε βρισιές, απειλές και χτυπήματα και τελικά κατέληξε στο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, επιχείρησε να βρει προστασία στα γειτονικά καταστήματα, και τελικά μπήκε στο σχολείο για να προστατευτεί από το μένος του άλλου γονέα. Οι γονείς δηλώνουν σοκαρισμένοι και συγκλονισμένοι από το περιστατικό.

Στο σημείο κλήθηκε και η αστυνομία αλλά όταν έφτασε οι δυο δράστες της επίθεσης είχαν εξαφανιστεί.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου καταδικάζει το περιστατικό βίας, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό του για το περιστατικό που έλαβε χώρα μπροστά στους μικρούς μαθητές.

