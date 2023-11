Κόσμος

Φιντάν: Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματα μας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Για τουρκική μειονότητα στην Θράκη και τα Δωδεκάνησα μίλησε ο Τούρκος ΥΠΕΞ. Τι είπε για το Κυπριακό.

Στα ελληνοτουρκικά και στο Κυπριακό αναφέρθηκε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, καταθέτοντας στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Προϋπολογισμού της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, όπου συζητείται ο κρατικός προϋπολογισμός του επόμενου έτους.

«Οι σχέσεις μας με την Ελλάδα εξελίσσονται σε θετική κατεύθυνση» δήλωσε ο Χακάν Φιντάν, κάνοντας λόγο για έναν ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο στη βάση μιας θετικής ατζέντας.

Παράλληλα, όμως, δήλωσε ότι «θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο» και ανέφερε πως «η κατάσταση της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των ομογενών μας που ζουν στα Δωδεκάνησα« αποτελούν προτεραιότητα για την Τουρκία.

Συγκεκριμένα, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε στην Επιτροπή:

«Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με προσοχή. Επιθυμούμε να προωθήσουμε τις σχέσεις μας με τη γειτονική μας Ελλάδα, μέσω ενός ειλικρινούς και εποικοδομητικού διαλόγου στη βάση μιας θετικής ατζέντας. Πιστεύουμε ότι αυτό θα συμβάλει στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στην εγγύς περιφέρειά μας. Οι σχέσεις μας με την Ελλάδα εξελίσσονται, το τελευταίο διάστημα, προς θετική κατεύθυνση με τη βοήθεια και της αμοιβαίας διπλωματίας αλληλεγγύης.

»Στις συναντήσεις υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήσαμε κατά τη διάρκεια του έτους, εντατικοποιήσαμε τις προσπάθειές μας για την ανάπτυξη μιας θετικής ατζέντας και αναζωογονήσαμε τους υφιστάμενους μηχανισμούς διαλόγου μας. Συνεχίζουμε τις προετοιμασίες μας για την πέμπτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου 2023.

»Η κατάσταση της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των ομογενών μας που ζουν στα Δωδεκάνησα είναι ένα από τα θέματα που θέτουμε ως προτεραιότητα. Παρακολουθούμε στενά την προστασία των δικαιωμάτων των ομογενών μας σε τομείς όπως η εκπαίδευση, οι θρησκευτικές ελευθερίες και η διαχείριση των ιδρυμάτων, τα οποία κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης και τις διεθνείς συμβάσεις».

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε ότι «το κλειδί για μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη διευθέτηση του ζητήματος στη βάση των πραγματικοτήτων στο νησί είναι η κατοχύρωση της κυρίαρχης ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού, που αποτελούν εγγενή δικαιώματά του».

«Αν υπάρξει διαπραγμάτευση, αυτή δεν θα γίνει μεταξύ δύο κοινοτήτων, αλλά μεταξύ δύο κρατών και το καθεστώς των δύο πλευρών θα εξισωθεί πριν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» συμπλήρωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

